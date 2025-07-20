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    孟加拉大選擬提前 最大政黨召集數十萬支持者集會造勢

    孟國最大伊斯蘭主義政黨「孟加拉伊斯蘭大會黨」號召數十萬支持者於19日在首都達卡進行集會。（美聯社）

    孟國最大伊斯蘭主義政黨「孟加拉伊斯蘭大會黨」號召數十萬支持者於19日在首都達卡進行集會。（美聯社）

    2025/07/20 11:56

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉最大伊斯蘭主義政黨「孟加拉伊斯蘭大會黨」號召數十萬支持者於19日在首都達卡進行集會，並向臨時政府提出確保選舉公正、進行必要改革等7大訴求。

    據《美聯社》報導，孟加拉前總理哈西娜（Sheikh Hasina）於2024年遭推翻，此後這個國家便一直由臨時政府所主導，並受到當時的在野黨「孟加拉伊斯蘭大會黨」支持。而臨時政府近期表示，下次選舉原定預計在2026年4月舉行，但由於許多人建議提前排程，因此不排除將日期往前至2月。

    為了在下次選舉取得好成績，孟加拉伊斯蘭大會黨於19日召集支持者在首都達卡集會，該黨除了向臨時政府提出須選舉自由、公正與和平、進行必要改革以及為所有大屠殺事件伸張正義等7大訴求外，還指出希望能建立一個以伊斯蘭教為治理主軸的全新孟加拉，同時讓這個國家成為沒有貪汙腐敗的地方。

    而前總理哈西娜所處的政黨「人民聯盟黨」對伊斯蘭大會黨這次的集會表達抗議，認為他們將聚會地點選在數十年前巴基斯坦向印度、孟加拉聯軍投降之地是對民族良知的背叛，並聲明此行為已經詆毀了當年受到戰爭波及的數百萬人民。

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