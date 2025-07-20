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    宇宙彩虹現蹤！ 第3位星際訪客「3I/ATLAS」衝向太陽系

    這張由國際雙子星天文台（International Gemini Observatory）拍攝的定時曝光照片，將3I/ATLAS彗星的飛行軌跡轉化為一道彩色光帶，彷彿「宇宙彩虹」穿越繁星之間。（圖擷取自International Gemini Observatory）

    這張由國際雙子星天文台（International Gemini Observatory）拍攝的定時曝光照片，將3I/ATLAS彗星的飛行軌跡轉化為一道彩色光帶，彷彿「宇宙彩虹」穿越繁星之間。（圖擷取自International Gemini Observatory）

    2025/07/20 10:23

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科技新聞網站《Live Science》報導，天文學家近日發現了1位全新的「星際訪客」，是1顆名為「3I/ATLAS」的彗星。最近公布的1張照片顯示，它在太空中留下的光跡，像一串彩虹色的宇宙珍珠，非常美麗。

    這顆直徑約24公里的彗星，由美國航太總署（NASA）資助的「小行星撞擊預警系統」（ ATLAS）在7月1日發現，是人類歷史上第3顆被確認來自太陽系以外的天體，比前2位「星際訪客」都大得多。這類星際彗星極為罕見，對研究太陽系以外的物質具有重大價值。

    根據夏威夷「雙子北望遠鏡」（Gemini North）的觀測，3I/ATLAS正以超過每小時21萬公里的驚人速度飛向太陽，預計在今年10月底會抵達離太陽最近的地方，之後便會永遠離開我們的太陽系。

    那張看起來像彩虹的照片，其實是由16張照片合成的。攝影師用了3種不同顏色的濾鏡來拍攝，所以才產生了色彩變化的效果。如果用肉眼看，這顆彗星其實是發出白色的光。

    美國國家科學基金會（NSF）的專家表示，這些照片是非常寶貴的早期資料，可以幫助科學家分析這顆彗星是由什麼組成的。他們會持續追蹤這位「星際流浪者」的旅程。

    科學家推測，3I/ATLAS可能比我們的太陽系還要老30億年，如果證實，將是目前已知最古老的彗星。科學家們正準備用最強大的韋伯太空望遠鏡，等它靠近太陽時觀測，如果它釋放出大量塵埃與氣體，將可能在太空中拖出壯觀的彗尾，彷彿一條光帶穿越星空。

    這顆彗星預計在今年12月中最靠近地球，但距離我們非常遙遠，大約是地球到太陽距離的1.6倍，所以完全沒有威脅。雖然用肉眼看不到，但天文愛好者在2026年初，將有機會透過家用的望遠鏡欣賞到它的身影。

    這張由NASA資助的ATLAS（小行星撞擊預警系統）在7月1日拍攝的影像中，首次捕捉到星際彗星3I/ATLAS（橙色標記處）的身影。它是人類目前確認的第三顆來自太陽系外的彗星。（圖擷取自NASA／ATLAS計畫）

    這張由NASA資助的ATLAS（小行星撞擊預警系統）在7月1日拍攝的影像中，首次捕捉到星際彗星3I/ATLAS（橙色標記處）的身影。它是人類目前確認的第三顆來自太陽系外的彗星。（圖擷取自NASA／ATLAS計畫）

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