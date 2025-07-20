法國更新印太戰略報告 納入反對片面改變台海現狀內容

法國政府18日發布更新版「印太戰略」報告（La stratégie Indopacifique de la France）。（圖擷取自法國外交部官網）

2025/07/20 09:47

〔記者黃靖媗／台北報導〕法國政府18日發布更新版「印太戰略」報告（La stratégie Indopacifique de la France）示警，若台海爆發高強度衝突，將衝擊全球經濟，並重申對維護台海和平穩定的重視。外交部指出，法國更新版印太戰略除了前次即有的關切台海緊張情勢等內容，今年進一步納入重視台海和平穩定以及反對片面改變現狀的立場。

法國政府更新版印太戰略報告指出，中國在台灣海峽及南海的行為更趨專斷，破壞印太地區整體安全，若台海爆發高強度衝突，將造成嚴重後果，包括衝擊全球經濟以及擴大地緣衝突風險。法國政府也重申對維護台海和平穩定的重視，反對任何透過武力、威脅或脅迫手段片面改變現狀的行為，並呼籲和平解決爭端。

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外交部指出，法國印太戰略報告在前次2022年更新時，僅提及關切台海緊張情勢，今年更新報告則進一步納入法國重視台海和平穩定以及反對片面改變現狀的立場，外交部長林佳龍對此表達高度歡迎及感謝。

外交部表示，法國與英國7月10日舉行領袖峰會所發表的共同宣言、7月14日發布的2025年國家戰略報告，以及此次更新的印太戰略報告，均關注及支持台海的和平穩定，充分彰顯維護台海和平穩定已成為國際社會的共識與共同利益。

外交部強調，我國將秉持總合外交理念，持續與法國及民主夥伴深化合作，共同捍衛自由民主及印太區域的和平穩定。

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