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    亞塞拜然要求俄承認擊落客機釀38死 追究責任、完成賠償

    亞塞拜然航空8243號航班空難38死，罪魁禍首已確認為俄羅斯，亞塞拜然總統阿利耶夫要求俄國公開承認擊落客機。（路透）

    亞塞拜然航空8243號航班空難38死，罪魁禍首已確認為俄羅斯，亞塞拜然總統阿利耶夫要求俄國公開承認擊落客機。（路透）

    2025/07/20 09:44

    歐祥義／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然航空8243號航班，去年12月25日從首都巴庫飛往車臣格羅茲尼時墜毀於哈薩克境內，罪魁禍首已確認為俄羅斯，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）19日要求俄國公開承認擊落客機，並追究責任、支付賠償。

    據《路透》報導，這起空難發生後，俄羅斯總統普廷罕見道歉，指稱在俄國上空發生了「悲劇事件」，當時俄羅斯防空系統正在抵禦烏克蘭無人機入侵，不過，普廷從未承認亞塞拜然客機是俄方擊落的。

    亞塞拜然總統阿利耶夫19日在漢肯德（Khankendi）出席全球媒體論壇（The Global Media Forum）時，指責俄羅斯科在客機墜毀後沒有採取任何行動，「我們很明確地知道發生了什麼，而且可以做出證明，我們也相信俄羅斯知道發生了什麼。」

    阿利耶夫表示，真正的問題在於俄羅斯沒有負起責任，因此亞塞拜然希望俄國正式承認過錯，追究應該要負責的人．並向罹難者家屬、傷患提供賠償，同時也要支付客機損失的費用。

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