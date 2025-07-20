南非建築工地倒塌釀34死！報告出爐揭「早有問題」

南非開普敦喬治市在2024年5月6日發生工地事故，正在興建的建築發生倒塌導致34人死亡，資料照。（美聯社）

2025/07/20 10:12

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南非開普敦於2024年5月發生1起嚴重建築倒塌事故，最後共造成34人死亡，數十人受傷。近日最新調查報告出爐，在事發前就有人發現端倪，稱該棟建築有嚴重的安全問題。

據《BBC》報導，南非開普敦喬治市在2024年5月6日發生工地事故，1棟正在興建的建築倒塌，有工人遭到碎石砸中當場死亡，也有人被活埋數日後，撐不到消防人員來救援而死，據統計，這次事件共造成34人死亡，數十人受傷。

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近日最新調查結果出爐，早在當年正在興建這棟建築時，就有人提出此有嚴重安全問題。南非公共工程部長麥可福森（Dean Macpherson）表示，建築物倒塌是多種因素造成的，包含使用不合格材料、出現結構裂縫（若建築關鍵結構出現裂縫，整體耐震能力將大幅降低）和多處發現可見縫隙，這些問題在事發前就有人指控，但施工單位仍不改進。

麥可福森指出，該單位錯過補救機會，反倒是選擇將這些問題隱藏後繼續動工，最終導致悲劇發生，讓許多家庭家破人亡，即便在事故中倖存，但這些人還是要面對創傷以及龐大的醫療費用。他最後補充，之後將會推出法規，加強建築監管並改革過時的立法。

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