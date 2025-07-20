新生兒僅硬幣大！北美最萌烏龜「沼澤龜」瀕絕 專家警告生態恐崩潰

剛出生的澤龜寶寶甚至僅比一枚硬幣大一些。這讓牠們成為北美大陸上最小的烏龜物種。（圖擷取自美國魚類暨野生動物管理局）

2025/07/20 09:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據科學生活網站《IFLScience》及美國官方資料，在北美洲的濕地中，棲息著一種名為沼澤龜（bog turtle）的生物，牠不僅是北美體型最小的烏龜，更因其在生態系統中的獨特地位，成為保育工作的焦點。

成年沼澤龜（學名：Glyptemys muhlenbergii）身長通常不超過11.4公分，比幼兒的鞋子還小，剛出生的澤龜寶寶甚至僅比一枚硬幣大一些。這讓牠們成為北美大陸上最小的烏龜物種。

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儘管體型迷你，沼澤龜的壽命卻相當驚人，在野外可存活超過60年。然而，牠們習性隱蔽，大部分時間都躲在水下或泥土植被中，對科學家的族群監測構成了極大挑戰。

不幸的是，這種難以尋覓的生物正瀕臨絕種。國際自然保育聯盟（IUCN）已將其列為「極度瀕危」物種，並被納入美國的《瀕危物種法案》（Endangered Species Act）。

導致其數量銳減的首要原因是棲地破壞。隨著住宅與商業開發，牠們的家園被嚴重碎片化；同時，樹木等外來植物入侵濕地，也排擠了沼澤龜賴以為食和冬眠的原生植物。

繁殖率低落則是另一大致命傷。沼澤龜至少要到8歲才能開始繁殖，且雌龜每年僅產下一窩1至6顆蛋。此外，美國境內的南北兩大族群被長達402公里的區域隔開，使得基因交流受阻，加劇了物種的生存壓力。

儘管挑戰重重，保育工作仍在積極進行。保育學家正致力於恢復沼澤龜的棲地，並加強監測、繁殖與野放計畫，目標是在2050年前將其從受威脅物種名單中移除。

最終，專家強調，保護沼澤龜的重要性遠超過其可愛的外表。賓州魚類與船舶委員會（Pennsylvania Fish and Boat Commission）的瀕危物種協調員厄本（Chris Urban）警告：「我們稱沼澤龜為『關鍵物種』（keystone species）。一旦失去這種動物，你不知道整個生態系統崩潰的引爆點在哪裡。」

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