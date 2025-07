越南下龍灣翻船增至38死！14歲男孩受困船艙4小時被救出

2025/07/20 08:19

蔡百靈/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕越南下龍灣一艘載有53人的遊覽船在19日下午因暴風雨翻覆,造成至少38死,越南當局目前確認已有11人獲救,其中有一名男孩受困客艙中,所幸客艙中仍有空間讓空氣流入,讓男孩不至於窒息,在受困4小時後順利被救出。

根據越南媒體《VNExpress》報導,這艘遊覽船載有48名遊客及5名船員,在19日下午1點30分左右遭受突如其來的暴雨侵襲,導致遊覽船翻覆,當局調動救難人員與軍警到場協助搜救,潛水員在翻覆的遊覽船周邊及船艙內搜尋。

據了解,船上的乘客大多是來自河內的家庭客,年紀最大的乘客為53歲,最小的乘客只有3歲。截至當地時間晚間11點,共找到38具遺體,11人獲救,仍有4人失蹤。而在20日凌晨,越南當局已將船隻拖回岸邊,並將原本翻覆的遊覽船翻回正面。

現場人員指出,有一名14歲男孩被困在上鎖的船艙內長達4小時,而船艙內仍留有一個50至60公分寬的空間,足以讓空氣進入,讓男孩不至於窒息,救難人員發現男童後便打破窗戶將男孩救出。

