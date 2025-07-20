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    越南下龍灣翻船增至38死！14歲男孩受困船艙4小時被救出

    越南下龍灣遊覽船翻覆意外，造成至少38死，越南當局目前確認已有11人獲救，其中有一名男孩受困客艙中，在受困4小時後順利被救出。（法新社）

    越南下龍灣遊覽船翻覆意外，造成至少38死，越南當局目前確認已有11人獲救，其中有一名男孩受困客艙中，在受困4小時後順利被救出。（法新社）

    2025/07/20 08:19

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕越南下龍灣一艘載有53人的遊覽船在19日下午因暴風雨翻覆，造成至少38死，越南當局目前確認已有11人獲救，其中有一名男孩受困客艙中，所幸客艙中仍有空間讓空氣流入，讓男孩不至於窒息，在受困4小時後順利被救出。

    根據越南媒體《VNExpress》報導，這艘遊覽船載有48名遊客及5名船員，在19日下午1點30分左右遭受突如其來的暴雨侵襲，導致遊覽船翻覆，當局調動救難人員與軍警到場協助搜救，潛水員在翻覆的遊覽船周邊及船艙內搜尋。

    據了解，船上的乘客大多是來自河內的家庭客，年紀最大的乘客為53歲，最小的乘客只有3歲。截至當地時間晚間11點，共找到38具遺體，11人獲救，仍有4人失蹤。而在20日凌晨，越南當局已將船隻拖回岸邊，並將原本翻覆的遊覽船翻回正面。

    現場人員指出，有一名14歲男孩被困在上鎖的船艙內長達4小時，而船艙內仍留有一個50至60公分寬的空間，足以讓空氣進入，讓男孩不至於窒息，救難人員發現男童後便打破窗戶將男孩救出。

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