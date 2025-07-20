規模空前！英國制裁18名俄羅斯特務 媒體總編也入列

英國外交大臣拉米說，英國知道莫斯科當局在暗處企圖做什麼，且絕對不會容忍。（法新社資料照）

2025/07/20 08:37

〔中央社〕英國外交部18日宣布對18名俄羅斯特務實施制裁，是繼2018年前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）在英國遭毒殺倖存後，英國對俄羅斯特務發動的最大一波制裁行動，其中包含所謂的新聞媒體總編輯。

英國外交大臣拉米（David Lammy）說，莫斯科當局不需懷疑，英國知道他們在暗處企圖做什麼，且絕對不會容忍。來自俄羅斯的混合式威脅和侵略行徑絕不會摧折英國的決心。

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2018年3月初，斯克里帕爾和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）在英國遭俄羅斯特務試圖以軍用級神經毒劑暗殺；斯克里帕爾父女倖存，一名英國婦女卻因為誤將毒劑當香水使用而死亡。

俄方這場在外國領土執行暗殺、甚至導致當地居民死亡的行動，當時引發英國政府及其盟友強烈回應，至4月初總計有153名俄羅斯外交人員遭數個國家驅逐。以外交工作名義為掩護是俄特務在國外活動的慣用手法。

在英國外交部18日發布的制裁名單中，有幾位涉入斯克里帕爾毒殺案的俄羅斯軍事情報局（GRU）人員。外交部指出，在2018年下手毒殺之前，俄方人員已用間諜軟體X-Agent潛伏監控尤莉雅的手機長達5年。

除了18名特務，英國外交部另制裁俄羅斯軍情局3個隸屬單位。其中，單位Unit 26165曾參與俄方對烏克蘭東南部馬里烏波爾市（Mariupol）的攻擊行動，包括2022年3月造成數百平民死亡的馬里烏波爾劇院慘案，當時包含幼童在內的烏克蘭民眾在劇院內躲避空襲。Unit 26165透過網路偵察，協助俄軍定位飛彈打擊目標。

英國內政部關於這3個俄軍情局單位的資料顯示，它們的打擊目標涵蓋北大西洋公約組織（NATO）成員國，包括攻擊、駭入北約國家的政府、議會和政黨相關網站與電郵系統，並竊取、破壞、移除，甚至改造、置換內容，或干擾系統運作，受害者也包含國家級媒體。

英國內政部資料另顯示，俄羅斯特務執行網路任務時，有時會偽裝成北韓或中國駭客。

另一方面，18日遭英國政府制裁的俄羅斯特務中，有3名「非洲倡議」（African Initiative）核心人物。「非洲倡議」是俄方於2023年建立的所謂新聞網站，主要面向非洲當地和關注非洲的閱聽眾，透過社群媒體等網路平台進行資訊和認知操弄，並常態編制俄羅斯軍情局人員。

「非洲倡議」在英方宣布制裁當天隨即發布新聞，宣告除了自家總編輯和副總編輯，Telegram「微笑並揮手」（Smiling and Waving）頻道主也遭制裁，並暗示這與「非洲倡議」揭露英國在非洲的秘密「反俄」活動有關。

Telegram是加密通訊軟體、社群平台，與俄羅斯情報單位關係匪淺；與「非洲倡議」有關的「微笑並揮手」頻道則多次遭揭露透過錯假訊息和資訊操弄，攻擊聯合國和西方各國在非洲的活動，同時將俄羅斯塑造為良善力量。

「非洲倡議」有英語、俄語、法語、西班牙語和阿拉伯語版本。英國內政部的資料顯示，「非洲倡議」總編輯和副總編輯歷來分別與俄羅斯聯邦安全局（FSB）和傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）有關，並曾安排部落客和媒體人「實地走訪」烏克蘭的俄軍占領區。

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