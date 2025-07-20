洛杉磯車輛衝撞群眾30人傷　肇事者遭民眾圍毆

2025/07/20 03:54

〔中央社〕美國加州洛杉磯有關當局指出，好萊塢（Hollywood）1間夜店外今晨發生汽車衝撞人群的事件，造成至少30人受傷，肇事駕駛隨後被民眾拖出車外圍毆，接著遭警方拘留。

法新社報導，洛杉磯警察局（LAPD）表示，事件起因仍在調查當中，且當局仍在找尋1名事發後趁亂朝這名駕駛開槍的人士。肇事駕駛中槍但未喪生。

請繼續往下閱讀...

洛杉磯警局的卡蘭沙（Lillian Carranza）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS），肇事駕駛「送醫後正在接受手術，情況穩定。然而，他不能擅自離去，他已被洛杉磯警局拘留，警方現階段正在研究諸如謀殺未遂、持致命性武器傷人等罪名」。

事發後，當局出動100多名消防人員因應這起發生在洛杉磯市東好萊塢（East Hollywood）的事件，有23人送醫，其中7人傷勢危急。

洛杉磯消防局（LAFD）表示，送醫的民眾中另有6人傷勢嚴重、10人情況尚可，還說有7人是在事發現場接受治療。

事發後拍攝的畫面顯示，夜店外驚慌失措的民眾竄逃，受害者躺在血跡斑斑的人行道上，附近還有人在哭泣。

上傳社群媒體的影片顯示，肇事車輛據信為一台日產Versa房車，事發後駕駛被拉出車外、雙手被銬並遭民眾毫不留情地拳打腳踢。

洛杉磯警局曾發布聲明說：「員警到場時，發現駕駛被路人毆打，並認定他身受槍傷。」

聲明還指出，涉嫌開槍的人已徒步逃離現場。

消防人員表示，事發當時有許多民眾排隊等著進夜店，這輛車除了衝撞人群，還撞上了1輛墨西哥餐車和代客停車檯。1140720

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法