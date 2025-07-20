日本參院大選前夕　石破茂力挽頹勢、參政黨湧2萬支持者

2025/07/20 01:21

〔中央社〕日本參議院大選今天投開票，各政黨19日在選前之夜總動員。自民黨總裁（黨主席）、首相石破茂在東京JR蒲田車站前，向選民最後拜票。近來氣勢如虹的參政黨在芝公園集結，現場聚集約2萬人搖旗吶喊，對於能夠一舉拿下2位數席次信心滿滿。

石破茂與東京選區候選人，包括前日本體育廳長官鈴木大地、前厚生勞動大臣武見敬三等人一同拜票。他強調，「要為了真正困苦的人、為了日本的未來，投入全身心奮戰到最後」，回應外界批評自民黨普發2萬日圓（約新台幣4000元）的現金給付政策。

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石破茂也批評在野黨提出的廢除消費稅及減稅等政見，表示「政治不能不負責任」，重批「如果政治只圖眼前利益、自私自利，國家會走向滅亡」。

他強調，「我們必須守護這個國家。說什麼消費稅砍半、廢除消費稅，說起來容易，但是消費稅支撐起醫療、照護和育兒制度。輕率地說要廢除、砍半，相當不負責任，根本稱不上是政策」，強烈批評在野黨。

這是石破茂這次選戰首次在東京進行街頭演說，車站前被擠得水泄不通，現場傳出許多「加油」的鼓勵聲。

然而，自民黨與公明黨的執政聯盟選情不樂觀，兩黨要在參議院維持過半，這次改選必須拿下50席，但根據選前最後民調，兩黨合計獲得的席次恐怕連40席都不到，加上非改選的席次，執政聯盟可能會失去參院過半優勢，不排除會對石破茂究責。

另一方面，參政黨選擇在看得到東京鐵塔的港區芝公園舉辦選前之夜，草皮上擠滿支持群眾，反映近來高漲聲勢。

不過，由於參政黨的極右立場，現場也湧入不少抗議群眾，高舉「參政黨OUT」、「拒絕參政黨納粹」、「I FIGHT RACISM」（我反對種族歧視）等標語，並在候選人發言時發出噓聲。

現場志工為了避免支持者與抗議群眾爆發衝突，舉著「請支持者冷靜對應妨礙行為」的告示牌來回巡邏，且充當人肉盾牌，阻隔雙方接觸。

參政黨主席神谷宗幣發表演說表示，「我們的國力正在逐漸喪失。讓我們對抗那股巨大的全球化浪潮，打造一個讓每個人都能真正安心生活的世界」，現場群眾響起歡呼聲。

神谷也宣布，現場聚集人數達到2萬人。他說道，「完全沒想到支持度會急遽上升，選戰一開始本來只希望能夠讓6人當選，但現在有人說可能不只6人，可能會超過10人，甚至還有人說會有12、13，甚至15人」。

神谷諷刺批評者，「如果你們沒有那麼猛力抨擊，我們也不會紅得那麼快，就是因為被罵所以才紅起來」。

對於參政黨近來成為媒體焦點，他指出，「我現在只要一說錯話就會變成新聞，就算沒說錯也會被罵，我掉根筷子也會變成新聞，這就是參政黨現在的氣勢」，現場群眾又是一片歡呼聲。

對於參政黨主打的「日本人優先」口號，神谷說明，「我們不是在批評或歧視外國人，而是針對全球化提出意見」。

他談到，現在日本經濟低迷、人口減少、國力逐漸低落，這些都被外資和外國勞力補足，執政的自民黨、公明黨，以及在野的立憲民主黨全都支持這種做法。

神谷高喊：「但是我們參政黨就是要說這樣不行，日本是全球第4大經濟體，有1億2000萬人口，為什麼要依賴外資？為什麼要放棄少子化對策，拼命引進外國人？這個順序不對吧！」

他呼籲：「拜託政府好好傾聽國民的聲音。日本有土地、有資產、有潛力，應該好好善用，讓國家變得富裕，讓年輕人看得到希望，想要結婚、生小孩。因為這些理所當然的事情，政府做不到，大家才會感到不安吧？能夠讓國民安心，不就是國會議員的責任嗎？」神谷一席發言讓支持者熱血沸騰。（編輯：洪培英）1140720

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