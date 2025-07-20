甩鍋鳥擊與飛行員！濟州航空空難報告惹怒罹難者家屬 發布緊急喊卡

濟州航空波音737-800客機去年12月29日在務安國際機場降落，卻以機腹著地衝出跑道，撞上護欄爆炸起火，造成機上179人罹難。（路透檔案照）

2025/07/20 00:34

〔國際新聞中心／綜合報導〕南韓官員19日預定發布濟州航空客機墜毀事件中期報告，但在發布前一刻遭到罹難者家屬激烈抗議，指控報告不完整，把過錯全怪罪在鳥擊與飛行員，迫使官方臨時取消記者會。

《紐約時報》報導，報告發表前，官方私下向罹難者家屬通報調查的最新進展，結果雙方爆發激烈衝突。據代表家屬的律師說，官方在陳述中強調，沒有發現引擎出現問題，而是將問題歸咎於鳥類，鳥類在飛機緊急降落前幾分鐘撞擊引擎，以及客機飛行員的過早降落。律師認為，這幾乎把所有責任都推到了死去的鳥和死去的飛行員身上。

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對此，罹難者家屬代表發表聲明，指事故仍在調查中，但報告的措辭暗示已經有最終結論。許多罹難者家屬說，他們擔心新聞媒體可能會曲解報導。

南韓交通部在務安國際機場會議室召開記者會前，向記者分發了報告副本，但表示報告要等到記者會開始後才會正式公布。空難調查官員原本計劃公開發布對去年12月29日墜毀的波音737-800客機引擎分析的部分結果。這架客機共181人，其中179人罹難。

不過，記者會時間一再延後，之後多位家屬代表衝入會場，高喊「大家離開，這場記者會完全沒用」，「他們把一切都嫁禍給飛行員」。空難調查委員會官員隨後進入會場，宣布要召開記者會，但馬上被家屬趕走。之後官員宣布取消記者會，收回報告副本，聲稱報告並未公布。

一位家屬說，他們一再要求官方謹慎公布消息，因為調查結果可能會影響到家屬獲得的賠償。

濟州航空2216航班報告遭遇鳥擊並發出緊急呼叫後，機腹著地降落。飛機衝出跑道，撞上混凝土護堤，爆炸成為火球。這起韓國本土發生的最慘重空難，因為飛行記錄器（即黑盒子）在最後四分鐘停止記錄，以致缺少關鍵證據使調查陷入停滯。

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