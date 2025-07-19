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    憂推進中國軍力與AI發展 美眾院大老反對輝達H20恢復供貨

    黃仁勳本週表示，已獲准恢復銷售H20晶片給中國。（路透檔案照）

    黃仁勳本週表示，已獲准恢復銷售H20晶片給中國。（路透檔案照）

    2025/07/19 21:49

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）18日致函商務部長盧特尼克，表示恢復輝達H20晶片銷售中國，將有推進中國軍事實力、強化其在人工智慧（AI）領域與美國競爭的風險，他說，原先的禁售令才是「正確的決定」。

    這位共和黨籍眾議員警告，相關晶片可能破壞美國的AI優勢，並可能協助中國企業搶奪AI模型全球市占率。

    該信函說，「H20是具有成本效益、功能強大的AI推理晶片，遠比中國本土的晶片優異，因此將大幅裨益中國的AI發展；我們絕不能允許美國企業將這些重要的AI資產出售中國實體」。

    穆勒納爾補充，「我們不能讓中共使用美國晶片，來訓練將強化其軍隊、審查其人民、削弱美國創新的AI模型」。

    他也說，「批准銷售大量的H20系列晶片，將讓中國有發展強大AI模型所需算力，這些模型將免費開放用戶使用，就像DeepSeek R1那樣；中國已在許多其他產業這麼做，這是搶奪市占率，進而成為全球標準的蓄意戰略」。

    輝達近日宣佈將獲准恢復H20銷售中國，此舉推翻了川普政府基於國安考量而於4月實施的出口管制，該限制旨在防範H20等先進AI晶片落入中國之手。此議題罕見獲得兩黨支持，因此恢復銷售立即引發美國國會議員的質疑與批評。

    目前華府尚未正式批准H2的出貨，輝達執行長黃仁勳16日表示，預期相關核准不久將核發。目前不清楚美國政府計畫批准多少銷售量，一些政府官員對於允許相關銷售的決定私下表達抗議。

    穆勒納爾要求商務部在8月8日前進行簡報，說明政策轉變的理由，他也對於美國如何核發H20的許可證，以及最終有有多少晶片將允許出貨中國，尋求商務部澄清。

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