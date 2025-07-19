馬斯克麻煩+1 英國皇家學會準會長 要他自己辭院士

美國富豪馬斯克。（美聯社檔案照）

2025/07/19 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕擁有權威學術機構「英國皇家學會」（Royal Society）院士身分的美國富豪馬斯克（Elon Musk），在美國總統川普上任後的角色引起龐大爭議，新曝光的該學會內部電郵顯示，即將於今年底上任的準會長諾斯（Paul Nurse）曾致函馬斯克，建議他考慮自己辭去院士一職。

之前皇家學會院士和科學家一再群起呼籲該學會，針對馬斯克違反學會行為準則的言行採取行動，包括川普的政府效率部削減研究預算、以一套審查機制施壓學界，而他擔任該部門領導人之角色。3月間皇家學會曾表示，不會調查馬斯克。不過，英國《衛報》17日披露內部郵件，新任會長當選人諾斯已在5月向馬斯克建議，應考慮辭去院士一職。

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現任會長史密斯（Adrian Smith）在內部郵件透露，諾斯先於3月19日針對有關川普政府對美國科學界造成的「嚴重傷害」，致信給馬斯克，要求馬斯克「介入、扭轉這場悲劇」；當時馬斯克立即回信，強調他堅定致力於科學，並詢問具體的關切細節。諾斯3月27日再致函，建議馬斯克去聽聽美國科學家的看法，這次馬斯克沒有任何回覆。

5月20日，諾斯又發了一封信給馬斯克，談及美國科學家憂心忡忡，信中還說「如果你覺得沒辦法幫忙，或許你應該考慮，你是否想繼續當皇家學會院士，並且思考是否應該辭去你的院士職，此職的目的是提倡並支持科學」。馬斯克一直未回覆，直到史密斯和諾斯通知他，將向學會內部公開這些信函內容，才簡短回函。

該學會發言人證實，馬斯克並未直接回應建議他辭職一事，並表示「馬斯克依然是皇家學會院士」。英國皇家學會2018年授予馬斯克院士，表彰他在科技開發的貢獻。諾斯將於今年底上任。

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