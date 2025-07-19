轎車衝上人行道！洛杉磯夜店外秒變人間煉獄、31人受傷

一輛轎車衝入洛杉磯夜店外人群聚集處，造成至少31人受傷。（美聯社）

2025/07/19 22:02

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州洛杉磯東好萊塢發生一起嚴重車禍，一輛轎車突然衝上人行道，撞倒街邊餐車後衝入夜店外聚集人群，造成至少31人受傷。初步研判，駕駛疑似在事故前失去意識，詳細原因待釐清。

綜合外媒報導，今（19日）當地時間凌晨2點左右，一輛灰色轎車在聖塔莫尼卡大道與佛蒙特大道交會處失控暴衝，先撞上街邊的墨西哥玉米餅餐車，隨後衝進大批等待進入夜店的人群，造成現場一片混亂。消防局指出，事故造成31人受傷，其中7人傷勢危急、6人重傷，另有10人傷勢中等，還有7人拒絕送醫。

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洛杉磯消防局公共資訊官范格本（Adam VanGerpen）表示，初步研判駕駛疑似在車禍發生前失去意識，才導致車輛失控衝撞人群；車內另有一名乘客受困，經搶救後已順利脫困。另外，事故現場傳出有受害者身上疑似出現槍傷，但是否與事件相關尚不清楚，事件仍在進一步調查中。

為應對大量傷患，洛杉磯市消防局出動124名警消人員與多輛救護車前往現場協助救援。事故發生時，夜店正舉辦大型音樂派對，現場人潮擁擠，增添救援困難度。目前警方已封鎖事故現場並展開調查，呼籲現場目擊者提供影像或證詞，以釐清車禍詳細經過。

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