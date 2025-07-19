誰說恐龍只能猛吼！ 中國出土草食恐龍「這結構」 聲音竟如鳥叫

恐龍示意圖。（路透檔案照）

2025/07/19 20:37

〔編譯管淑平／綜合報導〕長期以來電影中的恐龍形象，都是會兇猛地高聲嘶吼，但是，在中國發現的一具恐龍化石卻顯示，並非所有恐龍都有如此威猛的吼聲，有些恐龍的聲音，可能更像鳥叫。

《紐約時報》18日報導，中國科學院研究團隊11日在「PeerJ」期刊發表研究報告，在中國河北省發現一具植食性恐龍化石，令人意外地保存了類似鳥類的喉部構造，為鳥類起源可能可追溯到恐龍時代提供線索。

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報告作者之一、中國科學院古生物學家徐星表示，這隻長約61公分的恐龍，被命名為「蒲牢龍」（Pulaosaurus），屬於演化樹上較早期的鳥臀目新鳥臀類，研究人員在一處有1億6300萬年歷史的岩層發現其化石，大致完整的骨骼可讓人一窺，這種跑得快的有喙動物解剖構造。

令研究人員最感興趣的是，蒲牢龍的喉部構造。脊椎動物發聲器官在保護呼吸道和發聲上扮演重要角色，大多數現存爬蟲類的這類組織是由軟骨構成，能發出簡單的吼叫、咕噥、哼吟或唧唧聲；現代鳥類的發聲器官含有部分的精巧骨骼結構，能發出更複雜的聲音，有些甚至能模仿人類說話。

目前所發現第一個保存了發聲器官的非鳥類恐龍化石，是2023年首度發表相關研究報告的繪龍（Pinacosaurus），繪龍缺乏鳥類的獨特發聲器官鳴管，但是其骨質喉部的尺寸和可活動程度，可能都足以發出類似鳥類的叫聲。徐星說，蒲牢龍似乎也有類似的發聲構造，儘管較不發達。

繪龍存活年代比蒲牢龍晚了數百萬年，徐星指出，儘管兩者可能在演化分支上各自獨立演化，但是不同類群具有相似的發聲構造，顯示早在2億3000萬年前恐龍的最早期祖先，或許就已經會發出類似鳥叫的聲音。至於蒲牢龍的叫聲是啾啾聲、吱吱聲，或是像小鱷魚的唧唧聲，徐星說，「我們不知道」，「可能是某種奇怪的聲音，很難預測」。

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