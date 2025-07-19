為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    再劍指金磚國家 川普：若形成實質聯盟 將快速瓦解

    川普18日再度鎖定金磚國家，揚言將對其課徵10%關稅。（法新社檔案照）

    川普18日再度鎖定金磚國家，揚言將對其課徵10%關稅。（法新社檔案照）

    2025/07/19 19:51

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普18日重申他對金磚國家（BRICS）的10%關稅威脅，並警告如果該集團形成一個有實質意義的聯盟，將非常快瓦解。

    川普說，「當我聽說這個基本上是6個國家為主的金磚國家集團時，我非常嚴厲打擊他們，如果他們真正形成有意義的聯盟，他們將很快終結」。他沒有點名當中任何國家，但說，「我們絕不讓任何人玩弄我們」。

    他也矢言致力維護美元作為全球儲備貨幣的地位，表示他絕不允許在美國成立央行數位貨幣。

    川普多次聲稱金磚國家的成立是為了傷害美國，以及美元作為全球儲備貨幣的地位。本月6日，他威脅任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被徵收額外10%關稅。金磚國家領袖一再駁斥該集團是反美的說法。

    巴西今年2月在其擔任金磚國家輪值主席國期間，撤銷推動共同貨幣計畫，但推行稱為「金磚支付」（BRICS Pay）的跨境支付系統，以促進以成員國貨幣進行貿易與金融交易。

    金磚國家集團去年擴大成員，除巴西、俄羅斯、印度、中國與南非外，還包括伊朗、印尼等國。川普也特別鎖定巴西，宣佈對巴西課徵50%進口關稅，並於8月1日生效，同時對其所謂的「不公平」貿易行為啟動調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播