再劍指金磚國家 川普：若形成實質聯盟 將快速瓦解

川普18日再度鎖定金磚國家，揚言將對其課徵10%關稅。（法新社檔案照）

2025/07/19 19:51

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普18日重申他對金磚國家（BRICS）的10%關稅威脅，並警告如果該集團形成一個有實質意義的聯盟，將非常快瓦解。

川普說，「當我聽說這個基本上是6個國家為主的金磚國家集團時，我非常嚴厲打擊他們，如果他們真正形成有意義的聯盟，他們將很快終結」。他沒有點名當中任何國家，但說，「我們絕不讓任何人玩弄我們」。

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他也矢言致力維護美元作為全球儲備貨幣的地位，表示他絕不允許在美國成立央行數位貨幣。

川普多次聲稱金磚國家的成立是為了傷害美國，以及美元作為全球儲備貨幣的地位。本月6日，他威脅任何支持金磚國家「反美政策」的國家，將被徵收額外10%關稅。金磚國家領袖一再駁斥該集團是反美的說法。

巴西今年2月在其擔任金磚國家輪值主席國期間，撤銷推動共同貨幣計畫，但推行稱為「金磚支付」（BRICS Pay）的跨境支付系統，以促進以成員國貨幣進行貿易與金融交易。

金磚國家集團去年擴大成員，除巴西、俄羅斯、印度、中國與南非外，還包括伊朗、印尼等國。川普也特別鎖定巴西，宣佈對巴西課徵50%進口關稅，並於8月1日生效，同時對其所謂的「不公平」貿易行為啟動調查。

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