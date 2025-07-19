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    川普「關稅雙鞭」磨刀霍霍 晶片、藥品等未來2週可望明朗

    川普即將課徵對等關稅與特定產業關稅。（路透資料照）

    川普即將課徵對等關稅與特定產業關稅。（路透資料照）

    2025/07/19 19:18

    〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普準備好在未來兩週，針對特定產業以及全球100多國揮出他的「關稅雙鞭」，以加大力度透過懲罰海外採購，來重塑美國在全球貿易體系中的地位。

    彭博報導，知情者透露，美國官員可能在8月1日「對等關稅」生效前幾天，公布對銅課徵50%關稅細節，而繼銅之後，川普團隊擬依序宣佈木材、晶片、關鍵礦產與藥品關稅，不過該順序最後可能有所改變。

    這些產業關稅將繼已實施的鋼鋁、汽車、汽車零組件關稅推出。知情者說，一旦全面實施，所有產業關稅將涵蓋一個國家對美出口的30%至70%，而未被涵蓋的其餘部分，許多也將受各國的對等關稅衝擊。

    產業關稅的基礎是貿易擴展法232條款，通常在歷經約9個月調查後，以國家安全為由課徵該關稅。歐盟、日本、印度與其他國家尋求降低其產業與對等關稅，這使相關談判複雜。知情者說，對等關稅由美國貿易代表葛里爾負責，產業關稅則由商務部長盧特尼克主導。

    在製藥產業方面，川普已表示可能在本月底推出關稅，最高可能達200%，不過盧特尼克說，過渡期可能持續兩年。知情者透露，相關草案聚焦於80至90種基本學名藥以及特殊化學品與前驅物。

    川普已表示，晶片關稅的課徵時程與藥品類似，而且「實際上比較不複雜」。該關稅衝擊範圍廣大，根據調查收集到的公眾意見，科技公司、汽車製造商、造船商，甚至加密貨幣用戶都對潛在關稅表示憂心，該關稅不僅將衝擊晶片本身，還將衝擊蘋果、三星的智慧手機與筆電等消費性電子產品，特斯拉、通用汽車與福特汽車也皆聯合表達反對意見。

    銅關稅預計包含所有精煉銅以及用於電網、資料中心、軍用設施的半成品。由於銅廣泛用於汽車、建材與家電，該關稅將對消費價格產生重大影響。

    至於木材關稅，已有十多名美國國會議員呼籲對包括櫥櫃、浴室櫃在內的進口木製品徵收至少60%關稅，部份議員甚至建議對櫥櫃徵收100%關稅。

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