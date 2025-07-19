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    美同意換囚 252名遭驅逐委內瑞拉人自薩爾瓦多監獄返家

    美國換回10名囚犯，獲釋其中一人到達機場後揮舞國旗。（美聯）

    美國換回10名囚犯，獲釋其中一人到達機場後揮舞國旗。（美聯）

    2025/07/19 20:28

    〔中央社〕200多名今年稍早遭美國指控為幫派成員而被驅逐到薩爾瓦多1座監獄關押的委內瑞拉人，今天返回委國首都卡拉卡斯的家中。美國則換回10名囚犯。

    路透社報導，根據美國、委內瑞拉和薩爾瓦多3國官員的說法，這些人獲釋是1項協同換囚行動的一部分，有10名被關押在委內瑞拉的美國人則會返回美國。

    薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）在社群媒體平台X發文表示，獲釋的美國人正在抵達薩爾瓦多途中，接著將從當地出發繼續「他們的返鄉之旅」。

    美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）也證實有「10名拘留在委內瑞拉的美國人」獲釋，他並感謝布格磊協助促成這項換囚協議。

    委內瑞拉政府則表示，有252名拘留在薩爾瓦多的委內瑞拉人重獲自由。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今晚在卡拉卡斯（Caracas）附近迎接載運他們的2架飛機抵達。

    美國總統川普（Donald Trump）今年稍早引用1798年的「外國敵人法」（Alien Enemies Act），將這些遭指為委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的移民在未經正常程序下迅速驅逐出境。這些委內瑞拉人3月被送往薩爾瓦多後，被關在當地惡名昭彰的反恐怖主義監禁中心（CECOT）。

    這次驅逐行動引發人權組織的強烈批評，相關人士也以行動未遵循正當程序為由與川普政府展開法律戰。

    這批委內瑞拉人當中，許多人的家屬和他們的律師否認這些人與幫派有關，並主張他們未獲機會在法庭上反駁川普政府的指控。

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