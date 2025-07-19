日參院大選明登場 參政黨喊「日本優先」意外成主旋律

神谷宗幣效法川普，喊出「日本人優先」政策，吸引對現狀不滿的日本選民。（路透）

2025/07/19 18:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本參議院大選20日登場，將改選半數125個席位。在首相石破茂的執政聯盟面臨無法過半的背景下，47歲政治新星、受美國總統川普影響甚深的神谷宗幣，率領「參政黨」異軍突起，並喊出「日本人優先」，意外成為此次大選的主旋律。該黨呼籲限制外國勞工、反對全球化並實踐日本優先，為大選注入一股強勁的右翼民粹主義。

《紐約時報》指出，神谷宗幣是「參政黨」創黨成員之一，也是該黨在參院的2名現任議員之一，但他本人今年並未參選，而是挾著該黨在全國擁有150名地方議員、這次45個選區均提名候選人的氣勢，準備一舉擴大在參院的版圖。在一次競選活動中，神谷宣揚日本面臨來自全球主義者、違法外國人及腐敗政府的威脅，後者正用稅收扼殺年輕一代，因此他提出「日本優先」方案來解決這些問題，「日本必須成為一個服務日本人民利益的社會」。

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據了解，參政黨主張的「日本人優先」口號，是由黨員網路票選而出，並進一步提出名為「新日本國憲法」草案，明文規定主權不歸於民而是國，遭憲法學者抨擊「倒退回二次大戰前」；該黨候選人也經常提出加強限制外籍勞工、反對選擇性夫婦別姓、反對同性婚姻等政策，就連神谷也講過「年紀大的女人不能生」等爭議言論。近年來，日本經濟和貨幣貶值吸引破紀錄數量的遊客，進一步推高物價。儘管只占日本總人口3%，但去年外籍人口已突破381萬。

紐時指出，儘管反對者和日媒多指責神谷仇外，稱他將民眾對高物價、工資停滯的不滿情緒指向外籍人士，但他的言論顯然引起許多選民的共鳴，尤其是因經濟疲軟、日圓貶值而感到沮喪的選民。《路透》引述的民調指出，該黨應該只能贏得10至15席，但已進一步削弱石破茂領導的少數政府。紐時也稱，這樣的投票結果對於一個成立僅5年、主要吸引年輕男性的政黨而言無疑是強勁表現。

在這次大選中，許多選民轉向參政黨和其他民族主義政黨，他們的共同點是對現狀感到憤怒，包括白米等主食價格上漲，工資卻止步不前；年輕人被迫為日本高齡人口埋單；以及對美國的過度依賴，尤其美國的高關稅威脅更激起日本民眾的背叛感。如果石破茂的自由民主黨表現不佳，人們普遍預期石破茂將被迫辭職。

曾擔任超市經理和英語教師的神谷表示，他從美國總統川普「大膽的政治風格」中汲取從政靈感，參政黨的願景與川普的「美國優先」近似，但不會在各方面都仿效川普，「川普對日本人來說太過自我中心」。至於參政黨能否接棒其他被神谷拿來比較的極右翼政黨，例如德國的「另類選擇黨」和英國改革黨，成為更大規模的全國性風潮，則尚待觀察。

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