白宮吵一架的教訓！ 澤倫斯基新內閣 著重搏川普好感

烏克蘭總統澤倫斯基（左）2024年訪問巴黎，與時任經濟部長斯維里登科（右）。（法新社檔案照）

2025/07/19 18:48

〔編譯管淑平／綜合報〕烏克蘭國會日前通過總統澤倫斯基的新內閣，由39歲前經濟部長斯維里登科（Yulia Svyrydenko）出任新總理。《彭博》19日報導指出，這次澤倫斯基大幅改組內閣，把可能贏得美國總統川普好感的「總統人馬」，推上內閣職位。

澤倫斯基把握川普對烏國態度逆轉，將怒火轉向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的契機，迅速調整內閣，以利用當前對其較為有利的情勢。消息人士透露，澤倫斯基去年起就在考慮由斯維里登科取代原任總理什米哈爾（Denys Shmyhal），決定性因素是她與美方談判資源合作協議的表現。

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美烏這項談判僵持已久，在澤倫斯基年初訪美在白宮遭川普斥責後數週，斯維里登科銜命率領談判，並且趕在川普上任滿100天之際，於四月底簽署協議，讓川普在推動烏俄戰爭結束上，終於有了一項「勝利」。

斯維里登科在資源協議上的著力，協助扭轉了原本可能非常不利基輔的最後通牒。基輔智庫Penta研究所（Penta Research Institute）所長費森科（Volodymyr Fesenko）指出，美方最初的要求可能使基輔積欠華府的債務，多到永遠還不完，但是後來的談判「中和了」這個問題。她與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）關係良好，也是一大優勢。費森科說，「她設法在資源協議中避開風險，並且證明自己是一名成功的談判者」，為自己鋪好晉升總理之路。

斯維里登科獲拔擢，符合澤倫斯基長期以來、但是飽受批評的做法：讓忠於他的人掌握權力，排除不在他和總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）核心圈之人。

除了斯維里登科，多名參與資源協議談判的官員這次也獲得提拔，包括前經濟部副部長卡奇卡（Taras Kachka）升任副總理，主管歐盟整合事務。澤倫斯基原本考慮任命國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）出任駐美大使，但是最終選擇了前副總理兼司法部長斯特法尼希納（Olha Stefanishyna），她也參與了多輪與美資源協議談判，華府對她很熟悉。

斯維里登科在烏國國會通過內閣改組案後，18日在基輔說向記者說：「美國路線極為重要，我們有至少三條合作軸線：資源基金、貿易協定和武器協議。」

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