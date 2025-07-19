五角大廈雲端系統竟找中國工程師維護 微軟被踢爆急煞車

五角大廈外觀。（法新社檔案照）

2025/07/19 16:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國政府主要承包商微軟公司被揭露，由中國工程師參與維護五角大廈雲端系統後，19日表示已終止中國工程師提供的相關技術支援。

《路透》、《法新社》18日報導，微軟發言人蕭奧（Frank Shaw）在社群平台發文指出，公司已調整對美國政府客戶的支援模式，「回應本週稍早被提出的疑慮⋯⋯以確保不會再有中國工程師提供技術支援」，處理五角大廈使用的雲端系統。

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微軟此舉緣於調查網站ProPublica 15日發表報告指出，微軟長期以來由在中國的工程師，在美國人員有限監督下，遠端維護五角大廈雲端系統，而美國監督人員是透過次級轉包聘僱，雖獲得安全許可，但是通常缺乏必要技術專才，無法有效評估中國工程師執行的工作，是否構成資安威脅。

美國聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）為此致函國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth），要求了解此事。赫格塞斯18日在社群媒體發表一段錄影談話，證實國防部的雲端服務，之前確實一直是外包給在中國的人員進行，「結果顯示，一些科技公司一直利用便宜的中國勞力，來協助國防部的雲端服務，這顯然令人無法接受，尤其在今日的數位威脅環境下」。

赫格塞斯說，他已指示盡快檢討，找出是否有其他漏網之魚，「我們將持續監督並且反制所有對我國軍方基礎設施和網路系統的威脅」，他也堅稱，未來該部門的系統，不會有中國「任何的參與」。

微軟公司標誌。（美聯社檔案照）

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