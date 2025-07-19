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    離譜！中國「一拳超人」千日挑戰網紅 直播中被人偷走手機

    中國網紅進行「一拳超人」第1000天挑戰，沒想到直播過程中手機竟然被偷了。（圖擷自「堂主lee」bilibili帳號）

    中國網紅進行「一拳超人」第1000天挑戰，沒想到直播過程中手機竟然被偷了。（圖擷自「堂主lee」bilibili帳號）

    2025/07/19 16:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名動漫《一拳超人》的主角埼玉，透過每天伏地挺身100次、仰臥起坐100次、深蹲100次、跑步10公里鍛鍊出體格，中國網紅「堂主lee」依照這個訓練菜單展開千日挑戰，今（19日）是第1000天大關，特地將跑步拉長成100公里，沒想到直播過程中手機竟然被偷了，中國網友見狀直呼太離譜。

    堂主lee今天在老家山東省菏澤進行第1000天挑戰，從凌晨3時許跑到下午3時，目前已完成100公里的跑步路程，其直播間累計147萬人次觀看、2177萬點讚，可以說是相當受到矚目，後續還有伏地挺身、仰臥起坐、深蹲都加碼1000下。

    不過，堂主lee本來是帶著4支手機出來直播，過程中竟然有支蘋果手機不見了，原來他中途進行補給時將手機放在補給車引擎蓋上，跑出去大約1公里才發現沒拿，回來後驚見手機已不見蹤影。

    堂主lee透露，他打電話過去時手機已然關機，應該是被人拿走的，但由於在進行千日挑戰，一時無法處理。不過．等到跑完100公里後，堂主lee等人使用「尋找裝置」功能，也無法定位到蘋果手機的下落，讓堂主lee和女友感嘆也許只能報警了。

    女友透露，其實這支手機丟了就丟了，但可惜是裡面的影片比較重要，由於丟手機的地方位於道路上，可能很難拍到小偷的確切樣貌，就算報警也不知道能不能拿回來。

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