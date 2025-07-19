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    英國阿嬤竟是販毒首腦！全家充當運毒車手 古柯鹼市值達31億元

    65歲的梅森操控一個以家族為核心的販毒網絡，示意圖。（美聯社）

    65歲的梅森操控一個以家族為核心的販毒網絡，示意圖。（美聯社）

    2025/07/19 17:11

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一名65歲婦人梅森（Deborah Mason），暗中操控一個以家族為核心的販毒網絡，還動員子女與親屬策劃多起古柯鹼運輸行動。短短七個月走私毒品超過356公斤，黑市價值高達8000萬英鎊（約新台幣31億元），引發社會關注。

    BBC》報導，英國一名65歲梅森表面上是一名慈祥的祖母，實際卻是販毒集團首腦；她策劃並指揮家庭成員進行大規模古柯鹼運輸行動，7個月內策劃至少20次毒品運輸。警方估算，毒品總量超過356公斤，黑市價值約新台幣31億元。

    檢方指出，這個集團運作高度隱密且家庭化，梅森招募4名子女、他們的伴侶及妹妹參與，每趟運輸任務報酬約為1000英鎊（約新台幣4萬元）。毒品多以超市購物袋包裝，再透過車手低調運送至英國各地。全家使用加密通訊軟體聯繫，並與綽號「Bugsy」的毒品供應商保持聯絡。檢察官霍爾（Charlotte Hole）指出「這是一個極為緊密、以家庭為單位的高效率毒品網絡」。

    販毒獲利讓梅森過上奢華生活，包括購買各種精品與飾品。霍爾表示，梅森在犯案期間仍領取5萬英鎊（約新台幣197萬元）社福金，還計畫赴土耳其進行整形手術。她痛批，「梅森一手將家庭變成犯罪機器，只為滿足對財富與權力的慾望」。法官最終判處梅森20年徒刑，其子女與共犯也分別被判刑10至15年不等。

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