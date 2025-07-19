中國高中生找工作被騙到緬甸園區當「豬仔」 救回時已被剃成平頭

中國高中生找工作被騙到緬甸園區，救回時已被剃成平頭。（圖擷自微博）

2025/07/19 16:01

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國陝西省漢中市彭姓高3學生，今年考完高考（大學入學考試）後對親友指稱自已要去打工，沒想到前往雲南後旋即失蹤，原來他是一路被賣到緬甸詐騙園區，經過家屬上網哭訴求助後引發關注，如今終於被救出等待回家，不過他已剃成平頭。

中國網路流傳的獲救受訪影片顯示，彭姓少年透露他高考完想賺些零用錢．因此就開始找工作，過程中有人指稱他長相不錯，包裝一下當主播可以賺很多錢。

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彭男說，他原本還在猶豫，但在對方提供路費後就前往指定的地點雲南省臨滄市，在那裡他搭上1輛廂型車，開到了邊境的滄源佤族自治縣，並把他賣到緬甸。

彭男回憶，他經過10多次轉運後抵達了園區，剛到的那天被叫去休息，但隔天一早就要背詐騙話術，總共背了4天左右，後來是「老闆」某天很晚時叫他過去，說他年紀還小而且考上大學前途一片光明，他們出來求財的做事也要憑良心，隔天下午就把他放走。

彭男表示，自己出來時才知道園區位於緬甸撣邦的當陽市，有人將他載到佤邦（位於撣邦之內的獨立割據政權），告訴他要去找佤邦士兵求助，而且一定不能找錯了，否則又會被賣到其他地方。

彭男說，他向佤邦士兵求救後，就被帶到士兵的家裡住了2天，對方待他非常好，後來就將他載到佤邦司法委員會，等待將前往中國邊境，至於彭男父母已抵達雲南準備接回兒子。

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