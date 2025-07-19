美重審AUKUS惹議 陸克文掛保證問題可解決

澳駐美大使陸克文表示，美國對AUKUS計畫的疑慮，相信可以獲得化解。（歐新社）

2025/07/19 14:54

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國、澳洲在2021年建立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），旨在協助澳洲建立全新核潛艦艦隊，以應對中國在印太地區的威脅，但川普政府上任後旋即重新審查，引起外界擔憂。對此，澳洲駐美大使、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）18日掛保證表示，坎培拉當局相信美國提出的問題將得到解決。

《路透》報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）6月啟動對AUKUS計畫的重審，評估是否符合川普總統的「美國優先」議程，包括美方一旦出售核潛艦給澳洲，是否有能力滿足自身需求，以及澳洲潛艦未來是否會用於支持美國政策。

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陸克文18日在「阿斯本安全論壇」上回應相關疑問，稱坎培拉當局正與五角大廈就AUKUS重審團隊合作，「我們有信心，我們將努力解決他（柯伯吉）在國防部內部審查中提出的每一個問題」。

陸克文也談及與柯伯吉相識已久，且美澳同盟關係也已歷經來自不同黨派的15位美國總統和15位澳洲總理，相信「我們會一起努力解決這些問題」。

2023年，美、英、澳公布AUKUS計畫的細節，該計畫將從2030年代初開始向澳洲提供核動力攻擊潛艦，這是對抗中國在印太地區野心的努力之一，這也是澳洲有史以來最大規模的國防計畫。

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