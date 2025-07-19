為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美重審AUKUS惹議 陸克文掛保證問題可解決

    澳駐美大使陸克文表示，美國對AUKUS計畫的疑慮，相信可以獲得化解。（歐新社）

    澳駐美大使陸克文表示，美國對AUKUS計畫的疑慮，相信可以獲得化解。（歐新社）

    2025/07/19 14:54

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國、英國、澳洲在2021年建立「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），旨在協助澳洲建立全新核潛艦艦隊，以應對中國在印太地區的威脅，但川普政府上任後旋即重新審查，引起外界擔憂。對此，澳洲駐美大使、前澳洲總理陸克文（Kevin Rudd）18日掛保證表示，坎培拉當局相信美國提出的問題將得到解決。

    《路透》報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）6月啟動對AUKUS計畫的重審，評估是否符合川普總統的「美國優先」議程，包括美方一旦出售核潛艦給澳洲，是否有能力滿足自身需求，以及澳洲潛艦未來是否會用於支持美國政策。

    陸克文18日在「阿斯本安全論壇」上回應相關疑問，稱坎培拉當局正與五角大廈就AUKUS重審團隊合作，「我們有信心，我們將努力解決他（柯伯吉）在國防部內部審查中提出的每一個問題」。

    陸克文也談及與柯伯吉相識已久，且美澳同盟關係也已歷經來自不同黨派的15位美國總統和15位澳洲總理，相信「我們會一起努力解決這些問題」。

    2023年，美、英、澳公布AUKUS計畫的細節，該計畫將從2030年代初開始向澳洲提供核動力攻擊潛艦，這是對抗中國在印太地區野心的努力之一，這也是澳洲有史以來最大規模的國防計畫。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播