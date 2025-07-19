北海道咬死送報員棕熊被射殺 DNA比對揭4年前就曾「犯案」

18日福島町傳出獵人們在住宅區射殺一頭棕熊，經過研究機構DNA比對後，確定被射殺的棕熊是12日咬死送報員的棕熊，此外，這隻棕熊4年前曾咬死77歲婦人。（圖擷取自 X ）

2025/07/19 16:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道福島町一處住宅區12日清晨發生男子遭棕熊攻擊死亡的意外。18日福島町傳出獵人們在住宅區射殺一頭棕熊，經過研究機構DNA比對後，確定被射殺的棕熊是12日咬死送報員的棕熊，此外，這隻棕熊4年前曾咬死77歲婦人。

綜合外媒報導，日本警方12日接到民眾通報指出，看到1名男子被棕熊攻擊，警方抵達現場時發現52歲的送報員佐藤研樹倒臥在草叢中已身亡，佐藤身上有多處被抓傷的傷口，隨即北海道政府正式對福島町全域發布為期1個月的「棕熊警報」。

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當地獵人在事件發生後組成巡守隊，開始在周邊尋找棕熊的蹤跡，直到18日收到許多民眾目擊棕熊的通報，並在當地時間18日凌晨2時到達現場獵捕，因為住宅區不能開槍，所以待警方到達後，獵人開2槍後將棕熊射殺。

北海道立綜合研究機構採集棕熊的體毛化驗後證實，這頭體長208公分，重達218公斤，年齡約8至9歲的棕熊，與12日襲擊送報生的棕熊是同一隻，此外也發現該隻棕熊4年前就曾咬死一名77歲老婦人。

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