北海道咬死送報員棕熊被射殺 DNA比對揭4年前就曾「犯案」
18日福島町傳出獵人們在住宅區射殺一頭棕熊，經過研究機構DNA比對後，確定被射殺的棕熊是12日咬死送報員的棕熊，此外，這隻棕熊4年前曾咬死77歲婦人。（圖擷取自 X ）
郭顏慧／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道福島町一處住宅區12日清晨發生男子遭棕熊攻擊死亡的意外。18日福島町傳出獵人們在住宅區射殺一頭棕熊，經過研究機構DNA比對後，確定被射殺的棕熊是12日咬死送報員的棕熊，此外，這隻棕熊4年前曾咬死77歲婦人。
綜合外媒報導，日本警方12日接到民眾通報指出，看到1名男子被棕熊攻擊，警方抵達現場時發現52歲的送報員佐藤研樹倒臥在草叢中已身亡，佐藤身上有多處被抓傷的傷口，隨即北海道政府正式對福島町全域發布為期1個月的「棕熊警報」。
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當地獵人在事件發生後組成巡守隊，開始在周邊尋找棕熊的蹤跡，直到18日收到許多民眾目擊棕熊的通報，並在當地時間18日凌晨2時到達現場獵捕，因為住宅區不能開槍，所以待警方到達後，獵人開2槍後將棕熊射殺。
北海道立綜合研究機構採集棕熊的體毛化驗後證實，這頭體長208公分，重達218公斤，年齡約8至9歲的棕熊，與12日襲擊送報生的棕熊是同一隻，此外也發現該隻棕熊4年前就曾咬死一名77歲老婦人。
【北海道で体長2m超のクマを駆除】— 報道ステーション＋サタステ （@hst_tvasahi） July 18, 2025
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北海道・福島町の住宅街で体長2m8cm、体重218kgのヒグマ1頭を駆除。クマは8歳〜9歳くらいのオス
今回クマが駆除された住宅街は、12日に新聞配達をしていた佐藤研樹さんが襲われて死亡した現場から約850mの場所
福島町 鳴海清春 町長… pic.twitter.com/ZC2bL0Y9sa