中國武漢酷熱但大樓延後開冷氣 美領事館罕見暫停簽證面談預約

美國駐武漢總領事館，由於所在大樓在天氣酷熱下延後開冷氣，使得館方不得不暫停簽證面談預約。（圖擷自美國駐華大使館和領事館官網）

2025/07/19 13:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國駐武漢總領事館，位於湖北省武漢民生銀行大廈的5、6樓，管理該大樓的物業近來在天氣酷熱下延後開冷氣，使得領事館不得不暫停簽證面談預約。

美國駐武漢總領事館17日晚間在微博發文，指稱「由於我們大樓內不安全的溫度，將自7月18日起暫停簽證面談預約」，領事館表示，大樓物業經常性延遲開啟大樓空調，導致簽證面談等待區的上午室溫高達攝氏33度。

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領事館透露，大樓物業還採取了額外的安保程序，要求簽證申請人在無遮陽設施的戶外長時間等待．目前館方仍在和物業協調，只有在確保申請人的健康與安全之下，才會恢復簽證服務。

事實上，美國駐武漢總領事館16日就已在微博發文，指稱館方正要求大樓物業採取高溫應對措施，包諾提前開啟空調、為在戶外烈日下等候的申請者提供更多遮陽處，為了確保民眾安全，17日起將延後1小時開始服務，但顯然雙方之間並未談攏，讓館方決定18日起暫停預約簽證面談。

據《新華社》報導，中國陝西、河北、河南、湖北、四川、重慶等地，於18日白天出現攝氏35度以上高溫天氣，局部地區更高達攝氏40至43.7度；中國中央氣象18日晚間針對河南、安徽、湖北、湖南、四川等地，繼續發布19日白天高溫黃色警報，最高氣溫達攝氏37至39度，局部地區則有攝氏40度以上。

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