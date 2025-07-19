為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國武漢酷熱但大樓延後開冷氣 美領事館罕見暫停簽證面談預約

    美國駐武漢總領事館，由於所在大樓在天氣酷熱下延後開冷氣，使得館方不得不暫停簽證面談預約。（圖擷自美國駐華大使館和領事館官網）

    美國駐武漢總領事館，由於所在大樓在天氣酷熱下延後開冷氣，使得館方不得不暫停簽證面談預約。（圖擷自美國駐華大使館和領事館官網）

    2025/07/19 13:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國駐武漢總領事館，位於湖北省武漢民生銀行大廈的5、6樓，管理該大樓的物業近來在天氣酷熱下延後開冷氣，使得領事館不得不暫停簽證面談預約。

    美國駐武漢總領事館17日晚間在微博發文，指稱「由於我們大樓內不安全的溫度，將自7月18日起暫停簽證面談預約」，領事館表示，大樓物業經常性延遲開啟大樓空調，導致簽證面談等待區的上午室溫高達攝氏33度。

    領事館透露，大樓物業還採取了額外的安保程序，要求簽證申請人在無遮陽設施的戶外長時間等待．目前館方仍在和物業協調，只有在確保申請人的健康與安全之下，才會恢復簽證服務。

    事實上，美國駐武漢總領事館16日就已在微博發文，指稱館方正要求大樓物業採取高溫應對措施，包諾提前開啟空調、為在戶外烈日下等候的申請者提供更多遮陽處，為了確保民眾安全，17日起將延後1小時開始服務，但顯然雙方之間並未談攏，讓館方決定18日起暫停預約簽證面談。

    據《新華社》報導，中國陝西、河北、河南、湖北、四川、重慶等地，於18日白天出現攝氏35度以上高溫天氣，局部地區更高達攝氏40至43.7度；中國中央氣象18日晚間針對河南、安徽、湖北、湖南、四川等地，繼續發布19日白天高溫黃色警報，最高氣溫達攝氏37至39度，局部地區則有攝氏40度以上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播