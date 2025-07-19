為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國杭州驚傳自來水接成糞水管線 官方澄清引民眾吐槽

    中國杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，水龍頭打開時疑似流出糞水，官方澄清的內容隨即遭到中國網友吐槽。（圖擷自微博）

    中國杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，水龍頭打開時疑似流出糞水，官方澄清的內容隨即遭到中國網友吐槽。（圖擷自微博）

    2025/07/19 12:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕噁心至極！中國浙江省杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，7月16日發現自來水傳出刺鼻異味，有不少人認為像是化糞池的味道，還有傳言指稱這是被接到糞水管線，當局對此連忙出面澄清，指稱是省內苕溪水源出了問題，但這樣的說法隨即遭到中國網友吐槽。

    綜合中媒報導，餘杭區居民16日打開水龍頭時，發現流出的是黃色混濁液體，聞起來很像是糞水，還有人聞到死老鼠、塑膠燃燒、農藥等異味，有些住戶是洗完澡才發現全身都是排泄物的味道，當場崩潰不知所措。

    到了7月18日，網路上開始流傳餘杭分局良渚派出所的通告，指稱是杭州水務集團劉姓幹部，對於董事長空降入職感到不滿，於今年6月29日修改管線連接指令，讓施工人員本月14、15日將13處自來水管線接到糞水排污管，劉某隨後以假證件出境，和家屬一起逃到越南。

    不過，良渚派出所隨後強調上述通告是他人造假的，呼籲民眾不要相信，目前正在追查散播流言者的身分。另外，餘杭水務18日指稱自來水之所以會有異味，是因為苕溪水源有異常，經過切換水源供應、清理管線後，目前水質都已正常。

    對此，中國網友紛紛採取質疑態度，不少人直指水源要先經過自來水廠處理後，才會由管線分送出去，如果說是苕溪水質有問題的話，理應會在自來水廠完成淨水作業，怎麼會任由散發異味的污水流到各家各戶。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播