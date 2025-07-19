中國杭州驚傳自來水接成糞水管線 官方澄清引民眾吐槽

中國杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，水龍頭打開時疑似流出糞水，官方澄清的內容隨即遭到中國網友吐槽。（圖擷自微博）

2025/07/19 12:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕噁心至極！中國浙江省杭州餘杭區良渚街、仁和街住戶，7月16日發現自來水傳出刺鼻異味，有不少人認為像是化糞池的味道，還有傳言指稱這是被接到糞水管線，當局對此連忙出面澄清，指稱是省內苕溪水源出了問題，但這樣的說法隨即遭到中國網友吐槽。

綜合中媒報導，餘杭區居民16日打開水龍頭時，發現流出的是黃色混濁液體，聞起來很像是糞水，還有人聞到死老鼠、塑膠燃燒、農藥等異味，有些住戶是洗完澡才發現全身都是排泄物的味道，當場崩潰不知所措。

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到了7月18日，網路上開始流傳餘杭分局良渚派出所的通告，指稱是杭州水務集團劉姓幹部，對於董事長空降入職感到不滿，於今年6月29日修改管線連接指令，讓施工人員本月14、15日將13處自來水管線接到糞水排污管，劉某隨後以假證件出境，和家屬一起逃到越南。

不過，良渚派出所隨後強調上述通告是他人造假的，呼籲民眾不要相信，目前正在追查散播流言者的身分。另外，餘杭水務18日指稱自來水之所以會有異味，是因為苕溪水源有異常，經過切換水源供應、清理管線後，目前水質都已正常。

對此，中國網友紛紛採取質疑態度，不少人直指水源要先經過自來水廠處理後，才會由管線分送出去，如果說是苕溪水質有問題的話，理應會在自來水廠完成淨水作業，怎麼會任由散發異味的污水流到各家各戶。

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