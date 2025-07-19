嗆告「叛國罪」！美情報總監鎖定歐巴馬時代三大情報首長

美國前聯邦調查局局長柯米（左）與前中情局局長布倫南（右）出席2016年「情報與國安高峰會」，現皆遭情報總監加巴德點名涉入所謂「叛國陰謀」。 （法新設資料照）

2025/07/19 11:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治新聞網站《Politico》報導，美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）18日指稱歐巴馬政府時期的多名情報首長，涉嫌「操縱並扣留」關鍵情報，她將尋求以「叛國陰謀罪」起訴這些官員，包含前中情局（CIA）長布瑞南（John Brennan）與前聯邦調查局（FBI）長柯米（James Comey）等人。

加巴德在一份新解密的報告中指控，歐巴馬政府官員在2016年大選前後，刻意隱瞞了「俄羅斯並未透過網路攻擊改變選舉結果」的情報。她在聲明中直言，此舉是為了「提供川普總統、其家人及美國人民應得的問責」。

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加伯德報告的核心證據，指向一份2016年9月的文件及同年底前國家情報總監克萊伯（James Clapper）辦公室的聲明，兩者均指出「沒有證據顯示投票基礎設施遭網路攻擊以竄改結果」。

截至目前，被點名的前官員們多數拒絕評論此事。這場圍繞2016年大選歷史敘事的風暴，正以前所未有的方式在華府重新上演。

然而，批評者指出，加巴德的論點巧妙地混淆了「改變投票總數」與更廣泛的「影響力作戰」。回顧2016年，當時的官方聲明主要針對投票機是否被駭，但並未否認俄羅斯透過散播假訊息、駭客攻擊等方式干預大選。

康乃狄克州民主黨籍聯邦眾議員希姆斯（Jim Himes）痛批，加巴德此舉是在「重彈10年老調」，意圖轉移焦點。他反駁道：「這種毫無根據的叛國指控極具破壞性且不可接受。2016年的情報首長們宣誓效忠的是憲法，而非川普總統。」

希姆斯更強調，由共和黨主導的參議院情報委員會所發布的報告，才是公認對莫斯科干預企圖最詳盡的紀錄，其結論與加伯德的說法大相逕庭。

美國國家情報總監加巴德。（美聯社資料照）

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