美客機驚傳乘客試圖在空中開艙門 班機緊急轉降

由天西航空所營運的達美連接航空3612號航班，17日有乘客試圖在空中開啟艙門。達美連接航空龐巴迪CRJ客機示意圖。（彭博）

2025/07/19 11:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國達美航空旗下區域航線品牌「達美連接航空（Delta Connection）」，17日晚間驚傳3612號航班龐巴迪CRJ客機有乘客試圖在空中開艙門，班機緊急轉降至愛荷華州。

據《CNN》報導，這架區域航班實際是由天西航空（SkyWest Airlines）營運，原定從內布拉斯加州奧馬哈飛往密西根州底特律，但17日晚間7時許突然有乘客想打開逃生艙門，和空服員產生了衝突，機師連忙向東愛荷華機場（Eastern Iowa Airport）塔台通報，要求進行轉降。

請繼續往下閱讀...

客機最終平安落地，涉案乘客也旋即被執法人員帶走，其身分後續確認為23歲男子尼克普雷拉（Mario Nikprelaj），他面臨了威脅與攻擊空服員、擾亂治安以及攜帶41粒阿普唑侖（Xanax）等指控。

尼克普雷拉18日出庭時，法官裁定保釋金為1萬美元（約新台幣29.3萬元），天西航空強調公司的首要任務是保障乘客和機組人員安全，對於不遵守規矩的行為採取零容忍態度。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法