總統的簽名模仿陰毛？川普正式控告《華爾街日報》誹謗

川普為「艾普斯坦密信」，怒告媒體大亨梅鐸 （左）。（路透）

2025/07/19 09:19

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《衛報》報導，美國總統川普已正式對媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）及旗下《華爾街日報》的兩名記者提起誹謗訴訟，起因是該報一篇報導指稱，川普曾寄給已故「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）一封內容淫穢的信件，並附上一張裸女素描。

這起訴訟於18日在佛羅里達州南區聯邦法院提出，被告對象包含梅鐸的新聞集團（News Corp）與道瓊公司（Dow Jones）。《華爾街日報》的爭議報導指出，這份據稱是川普在2003年寄給艾普斯坦的50歲生日賀禮，包含一幅帶有性暗示的畫作，以及一句提及兩人共享秘密的話語。該報導描述，這份賀禮是艾普斯坦前女友、名媛麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）為其彙編的生日相簿一部分，麥克斯威爾目前因性販運等罪名正在佛州服20年徒刑。

報導引述內容稱，素描中「兩個小弧形代表女性的乳房，而這位未來總統的簽名『Donald』潦草地寫在她的腰部下方，模仿陰毛的樣式」，信末則寫道：「生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密。」對此，川普在自創的社群平台「Truth Social」上強烈否認，稱該信件為偽造，並表示他曾警告梅鐸將會提告。副總統范斯（JD Vance）也發文痛批報導是「徹頭徹尾的胡說八道」。

這是川普重返白宮後首次對媒體公司提告，但他此前已有多次法律行動，引發外界對言論自由產生寒蟬效應的擔憂。此案也為川普與梅鐸之間錯綜複雜的關係寫下新篇章，兩人近期才剛修補關係，川普二月時還在橢圓形辦公室接待梅鐸，稱讚他是「傳奇人物」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法