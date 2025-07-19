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    曾寄不雅賀卡給「淫魔富豪」？川普怒告華爾街日報求償2938億元

    《華爾街日報》指稱川普曾寄不雅賀卡給已故富豪淫魔艾普斯坦，川普對此求償100億美元。（美聯社）

    《華爾街日報》指稱川普曾寄不雅賀卡給已故富豪淫魔艾普斯坦，川普對此求償100億美元。（美聯社）

    2025/07/19 09:28

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕《華爾街日報》近日刊出報導，指稱已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）於2003年50歲生日時，曾收到川普送來的裸女素描賀卡，川普則一口氣將《華爾街日報》發行商和記者都告上法院，多數外媒透露求償金額達100億美元（約新台幣2938億元，《CNN》稱求償200億美元）。

    《CNN》報導．這篇引起爭議的專文，指稱附有川普簽名的祝壽賀卡上，可以看到裸女輪廓似乎是用粗麥克筆手繪出來．裸女胸前有兩個代表乳房的小弧線．腰部下方則簽署了彎彎曲曲的「Donald（川普之名）」來模仿陰毛，並寫上「生日快樂，願每一天都是另一個美好的秘密」等文字。

    對此，川普法律團隊指控《華爾街日報》發行商「明顯違反新聞道德和精確報道的標準」，並強調《華爾街日報》並未隨文刊出那張川普賀卡（沒有證據），川普本人則在Truth Social發文指稱賀卡內容是偽造的。

    據了解．撰寫專文的記者薩夫達爾（Khadeeja Safdar）、帕拉佐洛（Joe Palazzolo），和《華爾街日報》母公司都被列為被告，面臨100億美元求償。

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