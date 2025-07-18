尼安德塔人也有家傳料理絕學？ 化石揭露屠肉刀法差異

尼安德塔人家庭生活模擬塑像。（路透檔案照）

2025/07/18 22:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕廚房裡最容易引起爭辯的，就是一道食材要怎麼處理，對於人類的遠古祖先尼安德塔人來說，似乎也是如此。根據希伯來大學17日發表的一份研究，兩處洞穴的動物骨骸透露出，尼安德塔人對同一種動物，有不同的屠宰方式，這顯示這種遠古人類，不同群體對食材備料方式，有各自的偏好。

英國《衛報》17日報導，希伯來大學古生態學家賈隆（Anaëlle Jallon）的團隊，分析1990年代在以色列北部阿穆德洞（Amud cave）和凱巴拉洞（Kebara cave）發現的共344件動物骨骸，前者年代在7萬到5萬年前、後者為6萬到5萬年前；這兩處洞穴相距約70公里，已知尼安德塔人在這兩地過冬，且使用以燧石為基礎的工具也相似。

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經仔細檢視，除了證實先前研究的發現，即阿穆德洞穴骨骸多經火燒而且碎裂，和這兩地群體飲食都是以山瞪羚和黇鹿肉為主。但也有新發現：凱巴拉洞多見原牛（aurochs）等大型獸骨，這一點可能是凱巴拉的骨骸比較容易辨識，或者阿穆德洞穴的群體或許在別處屠宰這種大型動物。

不過，骨骸上的刀痕顯示，兩地屠宰方式不同，有些差異是因動物或部位不同，但是賈隆說，「即使我們只比較山瞪羚、只比較山瞪羚的長骨，也顯示阿穆德洞的切痕密度較高，也比較常有交錯刀痕、較多弧線，而較少筆直切痕」。他指出，這種差異的原因，「要嘛是因為對食物的不同偏好而有不同準備、切割方式，或者他們學到的是不同的屠宰動物手法」。

這份研究報告17日在《環境考古學前線》（Frontiers in Environmental Archaeology）發表。賈隆說，「這意味著，整個尼安德塔人族群中，也有好幾個小群體，各有不同的做事方式，即使是在如此與生存息息相關的活動上」。

未參與研究的倫敦大學學院考古學家波普（Matt Pope）指出，骨骼切痕「就像腳印或洞穴壁上的手印」，反映出的是尼安德塔人的姿態與動作，這份研究有力地證明，尼安德塔人並非單一、同質文化，而是在同一區域內有生活在不同時間、地點的多個群體，他們的生活方式或許大相逕庭。

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