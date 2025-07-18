「孤獨恆星」真相！新研究找到「迷霧」中巨行星相伴

之前對MP Mus的觀測，原行星盤平滑（右），再次深入觀測後發現其中有間隙和環狀結構（左），顯示有行星形成。（圖取自劍橋大學新聞稿，https://www.cam.ac.uk/research/news/astronomers-find-a-giant-hiding-in-the-fog-around-a-young-star Credit：ALMA（ESO/NAOJ/NRAO）/A. Ribas et al. CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/）

2025/07/18 21:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕在距離地球約280光年的一顆年輕恆星，一直有一個令天文學家不解之處：以它的原行星盤年齡，理論上應該已經開始孕育行星，但是始終未發現此跡象。英國劍橋大學率領的國際團隊，再次深入觀測後終於發現，原行星盤「迷霧般」氣塵中，隱藏著一顆氣態巨行星。

根據Space.com報導和研究團隊14日發表的新聞稿，劍橋大學天文研究所研究員里巴斯（Álvaro Ribas）2023年曾利用阿塔卡瑪大型毫米／次毫米波陣列（ALMA）望遠鏡，觀測這顆約1300萬年的年輕恆星「MP Mus」，當時認為它是孤星一個，沒有任何行星相伴，其氣體和塵埃組成的原行星盤結構平滑，沒有正在形成行星的結構特徵。

請繼續往下閱讀...

不過，這一點令研究團隊感到奇怪。恆星周圍的原行星盤上粒子，透過核心吸積過程聚在一起，逐漸形成小行星或行星，形成過程會開始在盤上刻出縫隙，就像黑膠唱片上的凹槽。里巴斯說，「這個盤年齡在700萬到1000萬年之間，這種年齡應該會有一些行星形成的證據」。

今年研究團隊改用波長更長的3毫米波，進行深入觀測，終於發現在盤內靠近恆星處，有一個中空區，較外側有兩條縫隙，這些是行星正在形成的結構特徵。

同時，歐洲南方天文台（ESO）研究員維奧科（Miguel Vioque）從「蓋亞」（Gaia）望遠鏡觀測數據，發現MP Mus在「擺動」，再三確認計算無誤後，又得知里巴斯新觀測發現，他認為這可能是一顆正在形成的行星造成的。

研究團隊將ALMA和蓋亞數據結合，加上電腦模型分析，認為那是一顆質量約為木星3到10倍的氣態巨行星，以地日距離的1到3倍環繞MP Mus。過去一直未能發現的原因，是短波段觀測，易被盤內緻密塵埃遮住。

這份研究14日在《自然天文學》（Nature Astronomy）期刊發表。這是蓋亞任務首次觀測到原行星盤中的系外行星，這意味著，研究採用的方式，也可用於尋找其他恆星原行星盤中潛藏的年輕行星，了解行星在原行星盤形成過程，也能更了解太陽系的演化。

恆星和周圍的原行星盤模擬圖。（法新社檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法