6000人上當！烏拉圭「牛債券」騙局 70萬頭幽靈牛詐騙百億元

烏拉圭「牛債券」詐騙案受害者17日在法院外抗議。（路透）

2025/07/18 18:35

〔編譯管淑平／綜合報導〕在牛隻比人口還多的南美洲烏拉圭，連牛都被拿來當詐騙工具。當地牲畜投資公司，以享有牛隻擁有權的「牛債券」，誆騙投資人，詐騙金額估計高達3億5000萬美元（約102億台幣）。

《路透》、《法新社》17日報導，烏拉圭首都蒙特維多法院，17日對畜牧投資公司「連結牧業」（Conexion Ganadera，暫譯）投資詐欺案，展開刑事調查。「連結牧業」名列前三大牛隻畜牧投資公司之一，專注牲口資產組合，也就是牲口資本化，該公司推出投資牛隻畜牧相關活動，如飼養、育種等，獲取投資回報，先後賣給大約6000名散戶和投資團，但是這項投資方案於今年初被發現，疑似是龐氏騙局，資金遭挪用。

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前述前三大畜牧投資公司中另外兩家，也推出類似產品，估計這三家公司至今，造成投資人的損失達到約3億5000萬美元，是烏拉圭史上金額最大的金融醜聞之一，其中「連結牧業」占了2億5000萬美元（約73億台幣）。這三家公司現都已倒閉。

16日審理當天，法院外聚集多名受害者，要求還他們公道。47歲的艾斯波西托（Doriana Esposito）泣訴，「許多家庭被害得傾家蕩產」。

負責本案的財經犯罪檢察官羅德里格斯（Enrique Rodriguez）16日在庭上表示：「若投資人都拿回款項，我們今天就不會在這裡」。

法官認定，被控詐欺與洗錢的該公司共同創辦人卡拉斯科（Pablo Carrasco）有潛逃風險，下令收押候審，審判日期尚未排定。其妻伊烏迪奧科夫（Ana Iewdiukow）和已故合夥人遺孀卡布拉爾（Daniela Cabral）同遭控告，被裁定居家軟禁。法官16日還下令凍結合計約1600萬美元的不動產、動產等。

這3人皆否認指控。不過，另一名共同創辦人巴索（Gustavo Basso），於2024年11月公司倒閉前夕，自駕撞車身亡，更為此案增添疑雲。

檢方指出，證據顯示，連結畜牧公司20多年來靠這種方式募集資金，未必真用於投資畜牧相關活動，而是在無任何監管的多家公司網絡之間挪用。目前所知，投資合約向投資人宣稱其擁有的牛隻，約有70萬頭「下落不明」，形成龐大的「幽靈牛群」，實際數量還有待後續調查釐清。

「連結牧業」共同創辦人卡拉斯科（右）和妻子伊烏迪奧科夫（左）17日出庭。（路透）

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