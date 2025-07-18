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    北韓版「威基基」開放才半月 突禁止外籍人士參訪原因曝

    2025年7月1日，北韓民眾在江原道元山葛麻海岸旅遊區戲水。（法新社檔案照）

    2025年7月1日，北韓民眾在江原道元山葛麻海岸旅遊區戲水。（法新社檔案照）

    2025/07/18 17:06

    〔編譯張沛元／綜合報導〕就在俄羅斯高官到訪「元山葛麻海岸旅遊區」數日後，北韓旅遊當局本週表示，禁止外籍人士參訪才剛啟用的海灘度假勝地。

    這座位於東海岸江原道、規模龐大的「元山葛麻海岸旅遊區」（Wonsan-Kalma Coastal Tourist Zone），是北韓領導人金正恩的心頭肉，本月初才在國營媒體的大肆報導下，向北韓境內民眾開放；威基基是美國夏威夷的知名海灘，而該度假區號稱是北韓版的「威基基」（North Korea's Waikiki），沿岸有多棟高樓酒店與水上樂園，據稱可容納約2萬人。

    北韓官媒稍早曾稱，該度假區稍後將對外國遊客開放，包括料將在未來數月來訪的俄羅斯團客。

    但就在俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上週在元山與金正恩舉行會談後，北韓觀光當局本週在官網上發表聲明，指稱該度假區暫時不接待外國遊客，但並未提供更多細節。

    金正恩在執政初期曾熱衷發展觀光，海濱度假區更是一大重點，日前還在元山啟用前大讚該度假區是「今年最偉大的成功之一」，以及誓言要「盡快」建造更多大型旅遊區。

    北韓在新冠疫後已重新接納外國遊客，去年首度允許俄國人來訪，今年2月也曾短暫恢復接待西方團客。

    但南韓統一部認為，受限於國際航班量低，造訪元山度假區的外籍遊客人數恐怕是不會太可觀；以俄國遠東大城海參威與北韓平壤之間的航班載客量來看，每天頂多只有170名外國遊客造訪北韓。

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