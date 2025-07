驚險瞬間！美國披薩外送員送餐險遭雷擊畫面曝光

2025/07/18 15:41

郭顏慧/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國紐澤西州週一遭遇強烈雷雨侵襲,驚險一幕也被家庭監視器全程錄製,27歲披薩外送員在送餐途中幾乎被閃電擊中,所幸人毫髮無傷。

綜合外媒報導,紐澤西州韋恩市(Wayne)當時天空已烏雲密布,雷聲隆隆。公開畫面可見,27歲披薩外送員貝洪(Jovanni Behun)當地時間14日晚間手持紙袋小跑步上門送餐,正當他走上門廊準備敲門時,一道閃電突如其來劃過天際直接擊中前院地面,貝洪立刻大叫一聲,整個人嚇得蹲低貼近門口,但仍緊抓餐點不放。

屋主洛威(James Lowe)回憶,事發當時他打開門後,該名外送員驚訝地說,「我還以為那道閃電要打到我了!」。

報導提及,當晚包括紐約與紐澤西在內的3州地區遭逢極端氣候,紐約市甚至創下史上第2高的單小時降雨量,部分道路宛如河流,災情慘重,已知至少2人死亡。

Home security video caught the moment lightning struck just feet away from a delivery driver in Wayne, New Jersey. pic.twitter.com/vbjNdMIroo