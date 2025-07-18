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    驚險瞬間！美國披薩外送員送餐險遭雷擊畫面曝光

    美國紐澤西州週一遭遇強烈雷雨侵襲，驚險一幕也被家庭監視器全程錄製，27歲披薩外送員在送餐途中，幾乎被閃電擊中，所幸人毫髮無傷。（圖擷自「@accuweather」X、本報合成）

    美國紐澤西州週一遭遇強烈雷雨侵襲，驚險一幕也被家庭監視器全程錄製，27歲披薩外送員在送餐途中，幾乎被閃電擊中，所幸人毫髮無傷。（圖擷自「@accuweather」X、本報合成）

    2025/07/18 15:41

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐澤西州週一遭遇強烈雷雨侵襲，驚險一幕也被家庭監視器全程錄製，27歲披薩外送員在送餐途中幾乎被閃電擊中，所幸人毫髮無傷。

    綜合外媒報導，紐澤西州韋恩市（Wayne）當時天空已烏雲密布，雷聲隆隆。公開畫面可見，27歲披薩外送員貝洪（Jovanni Behun）當地時間14日晚間手持紙袋小跑步上門送餐，正當他走上門廊準備敲門時，一道閃電突如其來劃過天際直接擊中前院地面，貝洪立刻大叫一聲，整個人嚇得蹲低貼近門口，但仍緊抓餐點不放。

    屋主洛威（James Lowe）回憶，事發當時他打開門後，該名外送員驚訝地說，「我還以為那道閃電要打到我了！」。

    報導提及，當晚包括紐約與紐澤西在內的3州地區遭逢極端氣候，紐約市甚至創下史上第2高的單小時降雨量，部分道路宛如河流，災情慘重，已知至少2人死亡。

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