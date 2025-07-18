澳門連18年普發現金！當地人現身勸台灣：真的建議不要

澳門早在2008就開始實行當地現在俗稱「一萬塊政策」的「現金分享計劃」。示意圖，圖為澳門一間銀行的櫃檯。（彭博）

2025/07/18 14:42

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕普發現金成為近日台灣最熱門議題之一，正反兩派意見兩極。不過，澳門早在2008就開始實行當地現在俗稱「一萬塊政策」的「現金分享計劃」，每年定期普發現金至今已經連續18年不間斷，每年一到發放期，澳門社群就會說「一萬塊要來了」、「幾時派一萬蚊（塊）啊？」對此，一名澳門網友在社群平台發文勸台灣：「作為被迫享受了這個政策好多年的澳門人，真的是建議不要。」

該名澳門網友昨日在Threads上發文表示，看到台灣也在聊普發一萬塊的政策，他建議不要。「你以為是件普天同慶的好事，其實是政府完全失能的體現」，這就是赤裸裸在宣告，不知道錢投資在哪裡才會對社會有幫助，只能用這些錢來堵嘴，對大家生活並沒有實質性的提升，反而從此失去和政府議價的地位。

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澳門網友說，推了這麼多年「現金分享計劃」，所有需要解決的問題，從醫療教育到交通出行，依然一個都沒有解決。而「一萬塊政策」到今年已經徹底成為分化人民的工具，政府只需要表示一下「錢好像不是很夠所有人了」，底下的人就會為「到底誰配拿這一萬塊」打破頭。本來是政府失職的遮羞布，到最後成為了新老澳門人、移民和本地人之間的大戰，政府美美隱身。

文章一出，引發許多台灣網友討論，紛紛留言表示：「從澳門的庫房看來，至少還能讓政府繼續亂來多幾年，但台灣根本沒那個條件學澳門這樣玩」、「這個議題可以直接分出公民素質的好壞」；還有其他澳門網友說「澳門人表示，派錢還會引發超級通漲，最後把很多人都逼走，特別是年輕人，所以不要以為派錢的政黨在幹好事，根本是毁滅城市的。」

澳門「現金分享計劃」自2008年實施，發放對象除了永久居民外，非永久居民也可領取較低數額，通常每年4到7月左右啟動發放。從2019年起連續多年，發放金額皆為澳門幣1萬元（約新台幣3萬6500元），這個數字深入人心，因此又被稱為「一萬塊政策」。

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