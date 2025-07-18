香港收緊監獄規則 允許以國家安全為由限制探視

香港今（18）日收緊監獄規則，允許當局以國家安全為由限制探訪。（美聯社）

2025/07/18 12:19

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕香港今（18日）收緊監獄規則，允許當局以國家安全為由限制探訪，包括特定律師和宗教人士探訪。

根據《美聯社》報導，據香港18日生效新規，若治安法官認為特定法定代表人和在押人員之間的交流，可能危害國家安全或對任何人造成身體傷害時，可根據懲教服務官員的申請簽發逮捕令禁止交流。

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香港還可以出於維護國家安全、預防犯罪和促進囚犯康復等目的，限制某些探訪，包括特定牧師探訪。

批評人士擔心，這些變化可能會損害香港囚犯權利。香港2019年反送中抗議活動爆發後，許多人因政治活動而被捕。

香港官方數據顯示，2020年至2024年期間，每年都有數百人因與抗議活動相關罪行或涉嫌危害國家安全被送往懲教機構。據懲教署稱，截至2024年12月31日，已有近600人因此類罪行被羈押。

另外香港保安局局長鄧炳強本月向立法會議員表示，一些探監人員專門去探望因參與「黑暴」（官員用這詞形容反送中抗議）而入獄的囚犯，並繼續煽動對政府的憤怒。

囚犯支持組織「候鳥」稱，香港似乎認為2019年抗議活動前示威者仍計畫在監獄中進行有組織的抵抗，但這與事實不符。該組織補充，向囚犯提供人道援助的人，只是關心他們在獄中的福祉，和他們獲釋後能否重新開始。

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