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    惡魔島監獄擬重啟！美司法及內政部長視察曝未來目的

    美國司法部長邦迪和內政部長柏根17日視察惡魔島監獄。（歐新社）

    美國司法部長邦迪和內政部長柏根17日視察惡魔島監獄。（歐新社）

    2025/07/18 11:40

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普日前拋出重啟惡魔島監獄（Alcatraz），用於關押最殘忍、暴力罪犯。美國司法部長邦迪（Pam Bondi）和內政部長柏根（Doug Burgum）17日視察惡魔島監獄，柏根隨後指出，此次視察是為展開整修及重啟該地，邦迪也稱，監獄重新開放後將被用來關押囚犯。

    根據《CNN》報導，美國司法部官員表示，邦迪與柏根一同前往惡魔島監獄，聽取有關該設施的簡報。邦迪與當地警察討論設施問題，並指示工作人員合作制定必要規畫，以修復和重新開放設施。

    邦迪和柏根視察完後都接受《Fox News》採訪。柏根聲稱，惡魔島是美國聯邦財產，最初用途為監獄，此次行動目的是測試將其恢復到原始用途可行性。邦迪強調，一旦監獄重新開放，將被用來關押囚犯。

    邦迪聲稱，惡魔島監獄可關押非法移民，甚至任何東西。她補充，雖然該監獄需要大量修繕，但還沒人能夠從監獄中逃脫並倖存下來。

    對於重啟惡魔島監獄一事，前眾議院議長裴洛西強力抨擊，稱其是川普政府最愚蠢舉措。她表示「這屆政府已通過其罪惡法律給國家增加數兆美元債務，怎可能負擔得起數十億美元將惡魔島變成監獄並維護下去？這還有待觀察。」

    惡魔島原是美國海軍防禦要塞之一，在20世紀初被改建為軍事監獄，美國司法部於1930年代接管控制，並開始接收來自聯邦監獄的重大罪犯。之後惡魔島監獄因為運作成本過高，於1963年3月關閉。

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