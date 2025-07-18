為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    博恩夜夜秀參考之一！美33年歷史深夜秀節目震驚停播 疑與川普有關

    節目主持人科爾伯特（圖右）政治諷刺與尖銳幽默的風格在台灣深受部分群眾喜愛。（美聯社）

    節目主持人科爾伯特（圖右）政治諷刺與尖銳幽默的風格在台灣深受部分群眾喜愛。（美聯社）

    2025/07/18 11:49

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布，《史蒂芬·科爾伯特深夜秀（The Late Show with Stephen Colbert）》即將結束，整個《The Late Show（深夜秀）》長達33年的品牌將於2026年5月劃下句點。該節目主持人科爾伯特（Stephen Colbert）政治諷刺與尖銳幽默的風格在台灣深受部分群眾喜愛，也被認為是知名脫口秀《博恩夜夜秀》參考原型之一。

    根據《衛報》報導，《史蒂芬·科爾伯特深夜秀》61歲主持人科爾伯特自2015年起接棒主持該節目，他在當地時間週四晚間的錄影現場向觀眾宣布這項消息時，現場觀眾立刻發出噓聲，科爾伯特回應：「是的，我跟你們有一樣的感受。」表示自己也是前一晚才得知這項決定，「這不僅是這個節目的終點，更是 CBS 播出的《深夜秀》節目的終點。我不會被誰取代，這整個節目就此結束了。」

    科爾伯特說，對於該節目一路支持的觀眾與200多名工作人員，他感到非常感激。「我跟你們說，這是一份非常棒的工作，」他補充說：「我真希望這工作能交給其他人（而非停播），而我也很期待在接下來的10個月繼續和這群瘋子一起製作節目。」

    科爾伯特是在2015年接替老牌主持人大衛·雷特曼（David Letterman）主持《深夜秀》，雷特曼自1993年主持至2015年長達22年。該節目在同時段的收視率一直居高不下，經常是全美深夜節目中收視最高者。

    這項宣布正值CBS的母公司，綜合媒體與娛樂企業「派拉蒙」（Paramount Global）試圖與天舞影業（Skydance）完成合併，該合併案在去年曾一度破局。科爾伯特長期以來是美國前總統川普的公開批評者，而派拉蒙的所有者則被爆出曾向川普政府施壓，希望能順利獲得CBS與Skydance合併案的批准。

    派拉蒙近期也剛與川普就針對CBS新聞提出的訴訟達成和解，而科爾伯特本週在節目中稱這筆和解是「一筆肥厚的賄款」，「派拉蒙其實知道他們可以對抗這場官司，」他在週二的節目中表示，因為公司先前曾稱這起訴訟「完全沒有根據」。

    美國民主黨籍參議員希夫（Adam Schiff）是週四晚間的節目來賓，他事後在社群平台發文表示：「如果派拉蒙和CBS是因為政治理由終止《深夜秀》，公眾有權知道真相，也值得更好的選擇。」

    派拉蒙與CBS一眾高層則共同發布聲明表示，「我們認為史蒂芬·科爾伯特是無可取代的，因此也將讓《The Late Show》這個品牌一同退休。我們為能夠成為史蒂芬感到驕傲。他與這個節目將被載入深夜電視史上的殿堂。」聲明中補充說，這項取消決定「純粹是出於財務考量，面對深夜節目市場的艱困環境」，「這與節目的表現、內容，或是派拉蒙的其他事件毫無關聯」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播