博恩夜夜秀參考之一！美33年歷史深夜秀節目震驚停播 疑與川普有關

節目主持人科爾伯特（圖右）政治諷刺與尖銳幽默的風格在台灣深受部分群眾喜愛。（美聯社）

2025/07/18 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國哥倫比亞廣播公司（CBS）宣布，《史蒂芬·科爾伯特深夜秀（The Late Show with Stephen Colbert）》即將結束，整個《The Late Show（深夜秀）》長達33年的品牌將於2026年5月劃下句點。該節目主持人科爾伯特（Stephen Colbert）政治諷刺與尖銳幽默的風格在台灣深受部分群眾喜愛，也被認為是知名脫口秀《博恩夜夜秀》參考原型之一。

根據《衛報》報導，《史蒂芬·科爾伯特深夜秀》61歲主持人科爾伯特自2015年起接棒主持該節目，他在當地時間週四晚間的錄影現場向觀眾宣布這項消息時，現場觀眾立刻發出噓聲，科爾伯特回應：「是的，我跟你們有一樣的感受。」表示自己也是前一晚才得知這項決定，「這不僅是這個節目的終點，更是 CBS 播出的《深夜秀》節目的終點。我不會被誰取代，這整個節目就此結束了。」

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科爾伯特說，對於該節目一路支持的觀眾與200多名工作人員，他感到非常感激。「我跟你們說，這是一份非常棒的工作，」他補充說：「我真希望這工作能交給其他人（而非停播），而我也很期待在接下來的10個月繼續和這群瘋子一起製作節目。」

科爾伯特是在2015年接替老牌主持人大衛·雷特曼（David Letterman）主持《深夜秀》，雷特曼自1993年主持至2015年長達22年。該節目在同時段的收視率一直居高不下，經常是全美深夜節目中收視最高者。

這項宣布正值CBS的母公司，綜合媒體與娛樂企業「派拉蒙」（Paramount Global）試圖與天舞影業（Skydance）完成合併，該合併案在去年曾一度破局。科爾伯特長期以來是美國前總統川普的公開批評者，而派拉蒙的所有者則被爆出曾向川普政府施壓，希望能順利獲得CBS與Skydance合併案的批准。

派拉蒙近期也剛與川普就針對CBS新聞提出的訴訟達成和解，而科爾伯特本週在節目中稱這筆和解是「一筆肥厚的賄款」，「派拉蒙其實知道他們可以對抗這場官司，」他在週二的節目中表示，因為公司先前曾稱這起訴訟「完全沒有根據」。

美國民主黨籍參議員希夫（Adam Schiff）是週四晚間的節目來賓，他事後在社群平台發文表示：「如果派拉蒙和CBS是因為政治理由終止《深夜秀》，公眾有權知道真相，也值得更好的選擇。」

派拉蒙與CBS一眾高層則共同發布聲明表示，「我們認為史蒂芬·科爾伯特是無可取代的，因此也將讓《The Late Show》這個品牌一同退休。我們為能夠成為史蒂芬感到驕傲。他與這個節目將被載入深夜電視史上的殿堂。」聲明中補充說，這項取消決定「純粹是出於財務考量，面對深夜節目市場的艱困環境」，「這與節目的表現、內容，或是派拉蒙的其他事件毫無關聯」。

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