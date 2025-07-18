為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    開始對外國人賣門票！福岡佛寺「差別待遇」惹議 住持親曝原因

    日媒報導，日本福岡的知名佛寺南藏院今年5月開始對外籍遊客收取門票，本國民眾則維持免費入場。圖為南藏院釋迦牟尼佛涅槃像。（美聯社資料照）

    日媒報導，日本福岡的知名佛寺南藏院今年5月開始對外籍遊客收取門票，本國民眾則維持免費入場。圖為南藏院釋迦牟尼佛涅槃像。（美聯社資料照）

    2025/07/18 14:14

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》報導，今年5月，位於日本福岡縣的真言宗佛寺「南藏院」開始對外籍遊客販售門票，且未提供外語手冊或導覽服務，遭專家批評「不透明」。對此南藏院住持林覺乘解釋，外籍人士造訪導致隨意丟棄垃圾等情形增加，門票收益將投入改善環境相關經費。

    日本20日將舉行參議院選舉，有關外籍人士的政策持續受各黨關注。《共同社》分析，對外籍遊客收取入場費等議題今後將引發關注。日本政府負責管理宗教事務的文化廳宗務課表示，「並未掌握各寺院販售門票的方式，無法置評」。

    位於福岡縣篠栗町的南藏院藏有全長約41公尺的「釋迦牟尼佛涅槃像」，據稱是世界上最大的青銅造像。今年5月7日，寺方開始對外籍遊客販售門票，每人300日元（約新台幣60元），長期居住在日本的外籍人士則可憑證免費入場。

    《共同社》實際走訪南藏院，入口處並沒有日語相關說明，櫃檯職員和警衛口頭確認是日本公民後，就會提醒不必排隊購票。

    南藏院72歲住持林覺乘表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後，外籍遊客大增，屢屢發生隨意丟棄垃圾、在廁所大量使用寺方提供的紙巾，甚至在佛寺內飲酒、施放煙火等行為。

    林覺乘直言，因為增設英語告示牌未見改善，環境清潔和警衛費用也不斷增加，「應該讓他們（外籍遊客）負責承擔額外增加的開支」，所以決定販售門票。他補充，此舉並非歧視，未料到收費竟引發糾紛。

    日本立教大學副教授、觀光政策專家西川亮指出：「若當作外語手冊或導覽服務的報酬，收費是可以理解的。但（與日本民眾）服務相同，收費卻不同，就令人感到尷尬。為什麼僅對外國人收費？這樣的做法有些不透明。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播