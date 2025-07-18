開始對外國人賣門票！福岡佛寺「差別待遇」惹議 住持親曝原因

日媒報導，日本福岡的知名佛寺南藏院今年5月開始對外籍遊客收取門票，本國民眾則維持免費入場。圖為南藏院釋迦牟尼佛涅槃像。（美聯社資料照）

2025/07/18 14:14

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《共同社》報導，今年5月，位於日本福岡縣的真言宗佛寺「南藏院」開始對外籍遊客販售門票，且未提供外語手冊或導覽服務，遭專家批評「不透明」。對此南藏院住持林覺乘解釋，外籍人士造訪導致隨意丟棄垃圾等情形增加，門票收益將投入改善環境相關經費。

日本20日將舉行參議院選舉，有關外籍人士的政策持續受各黨關注。《共同社》分析，對外籍遊客收取入場費等議題今後將引發關注。日本政府負責管理宗教事務的文化廳宗務課表示，「並未掌握各寺院販售門票的方式，無法置評」。

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位於福岡縣篠栗町的南藏院藏有全長約41公尺的「釋迦牟尼佛涅槃像」，據稱是世界上最大的青銅造像。今年5月7日，寺方開始對外籍遊客販售門票，每人300日元（約新台幣60元），長期居住在日本的外籍人士則可憑證免費入場。

《共同社》實際走訪南藏院，入口處並沒有日語相關說明，櫃檯職員和警衛口頭確認是日本公民後，就會提醒不必排隊購票。

南藏院72歲住持林覺乘表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩後，外籍遊客大增，屢屢發生隨意丟棄垃圾、在廁所大量使用寺方提供的紙巾，甚至在佛寺內飲酒、施放煙火等行為。

林覺乘直言，因為增設英語告示牌未見改善，環境清潔和警衛費用也不斷增加，「應該讓他們（外籍遊客）負責承擔額外增加的開支」，所以決定販售門票。他補充，此舉並非歧視，未料到收費竟引發糾紛。

日本立教大學副教授、觀光政策專家西川亮指出：「若當作外語手冊或導覽服務的報酬，收費是可以理解的。但（與日本民眾）服務相同，收費卻不同，就令人感到尷尬。為什麼僅對外國人收費？這樣的做法有些不透明。」

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