太空跳傘英雄殞落！鮑加納滑翔傘意外身亡 享年56歲

奧地利極限運動家鮑加納於2012年10月14日，在美國新墨西哥州羅斯威爾，完成從高空膠囊跳傘後接受媒體訪問。他當時從38.6公里高的平流層縱身躍下，成為全球首位超音速自由落體者，創下歷史紀錄。（美聯社資料照）

2025/07/18 10:57

〔編譯陳成良／綜合報導〕在2012年完成平流層太空跳傘壯舉、被譽為「為飛行而生」的奧地利極限運動家鮑加納（Felix Baumgartner），驚傳在義大利因滑翔傘意外身亡，享年56歲。根據美國有線電視新聞網（CNN）17日引述義大利媒體報導，這起悲劇性的反差，為他充滿傳奇的生涯劃下句點。

報導指出，鮑加納於16日在義大利沿海城鎮聖埃爾皮迪奧港（Porto Sant’Elpidio）進行滑翔傘運動時失控，最終墜入一間飯店的游泳池。其裝備曾撞擊到一名女性，所幸對方並未受到重傷。義大利國家廣播公司（RAI）表示，當局正在釐清事故的確切原因。

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聖埃爾皮迪奧港市長西亞爾佩拉（Massimiliano Ciarpella）在其臉書專頁表示，整個社區對鮑加納的死訊深感哀痛，稱他是「勇氣的象徵」。當年贊助其創紀錄壯舉的紅牛公司（Red Bull）也發表聲明，對失去這位摯友感到「震驚與悲痛」，並讚揚他是一位聰明、專業且細心的探險家。

鮑加納的生涯充滿挑戰，曾從馬來西亞雙子星大樓、里約熱內盧基督像等知名地標完成定點跳傘（Base Jump）。然而，他最為世人所知的，是在2012年由紅牛贊助的「平流層計畫」（Red Bull Stratos）。他從一個加壓艙躍下，當時膠囊艙位於地表約38.6公里高的平流層，下墜速度一度超過音速，達到時速約1351公里，創下世界紀錄。

他曾在事後向CNN回憶：「我就站在那裡，在太空艙外，在平流層，在世界之巔。我抬頭看，天空是全黑的。」他形容，當時壓力衣極度不適，「感覺像隔著枕頭呼吸」，但當他平安落地後，想到那個期盼已久的瞬間，「眼裡不禁泛著淚水」，因為眼前的景象，「遠比我想像的更宏大」。

極限運動家鮑加納（中穿白衣者）與其技術團隊合影，背景為象徵航空歷史的螺旋槳飛機。（美聯社資料照）

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