美槳板運動員遇害池塘中身亡 17歲少年涉案被捕

美國1名17歲少年因涉嫌殺害斯圖爾特而被捕。圖為斯圖爾特。（擷自X@JosephMorrisYT）

2025/07/18 10:40

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國緬因州警方17日表示，1名17歲少年因涉嫌殺害本月早些時候被發現在緬因州死亡的槳板運動員斯圖爾特（Sunshine Stewart）而被捕。

根據《CBS News》報導，緬因州警方未提供少年面臨的指控細節。其他細節，例如可能的作案動機或該少年是否認識斯圖爾特，警方也沒有提供。

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緬因州警方先前在聲明中指出，48歲的斯圖爾特於7月3日在緬因州聯合鎮克勞福德（Crawford）池塘中被發現死亡。法醫驗屍後認定為他殺，死因是勒頸和鈍器傷。

斯圖爾特在死亡前一天曾獨自進行過槳板運動，但之後再也沒有回來。

一些聯合鎮居民對少年被捕感到欣慰。埃克斯卡特（Peter Exkardt）說「你根本不知道只是隨便走走會在轉彎處碰到誰。我認為他們（警方）在找嫌疑犯方面做得很好。」

認識斯圖爾特的聯合鎮居民史密斯（Meredith Smith）表示，斯圖爾特是個很好的人，認識她的人都對她充滿敬畏。

目前為斯圖爾特發起的GoFundMe募款活動已籌集超過3.3萬美元（約96萬台幣）。

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