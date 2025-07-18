南韓連日暴雨釀4死、1人失蹤 全國多處道路坍方、交通癱瘓

南韓近日持續降下豪雨，引發嚴重水災，截至統計至今（18日）上午6時，已知至少4人死亡、1人失蹤、逾5千人緊急撤離。（法新社）

2025/07/18 10:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日持續降下豪雨，引發嚴重水災，統計至今天（18日）上午6時，已知至少4人死亡、1人失蹤、逾5千人緊急撤離，全國多處道路坍方、建物受損，部分鐵路及渡輪航班被迫停駛，災情持續擴大。

據《韓聯社》報導，中央災難安全對策本部今表示，昨晚10時18分許，當地接獲通報指有人遭洪水沖走，相關單位目前正積極搜救中。忠清南道西山市於16日，發現有輛遭洪水淹沒的車輛內有名60多歲男子無生命跡象，鄰近地區也發現1名80多歲男性遺體。同樣在忠清南道的唐津市，消防人員接獲「父親失蹤」通報後，在一處積水住宅的地下室內尋獲一具80多歲男性遺體。

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京畿道烏山市於16日有一座10公尺高的高架橋擋土牆因連日大雨坍塌，砸中正在通行的車輛，導致一名40多歲駕駛不幸身亡。

報導提及，災情也迫使全國共3413戶、5192人緊急撤離，公共設施受損共496件，其中以道路淹水328件最多，另有土石流62件、堤防潰堤30件、路面塌陷3件、河川氾濫2件、落石2件、地鐵站淹水1件、擋土牆坍塌1件及農地淹水1件。

交通方面，受到影響的鐵路包括京釜線、京全線、湖南線、長項線、西海線、忠北線及全羅線等7條幹線列車，全面停駛；渡輪方面，包含「墨湖－鬱陵」、「鬱陵－獨島」等航線也暫停航行。

自16日凌晨至今（18日）上午5時止，累積雨量最高地區為全羅南道的羅州市445毫米、光州市442毫米、忠清南道洪城郡437.6毫米，據氣象署指出，接下來2日南韓中南部地區仍將持續降下豪雨，預估最多將達300毫米以上。

中央災害安全對策本部已於昨宣布將風災水患危機警報升至最高等級「嚴重」，並啟動第3級應變機制，各部會全面進入最高戒備狀態，全力防災應對。

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