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    川普腿腫、手背「化妝」畫面曝光！白宮釋疑

    川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透）

    川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，被發現疑似腿部腫脹。（路透）

    2025/07/18 08:12

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕現年79歲的川普近期健康狀況引起關注，美國白宮週四對外表示，總統川普因「腿部腫脹」接受檢查，並被診斷為「慢性靜脈功能不全」。

    綜合外媒報導，川普13日參加FIFA世界盃足球決賽期間，一張腳腫脹的照片引起對他健康狀況的擔憂，路透等外媒的照片也顯示，川普多次出席公開活動時，右手手背均以化妝品遮蓋。

    白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）週四出示了總統醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）的診斷記錄，她表示，這次檢查是川普最近幾週「注意到小腿輕微腫脹」，在白宮醫療部門接受全面檢查，包括診斷性血管檢查，結果顯示為慢性靜脈功能不全，這是一種良性且常見的疾病，尤其是在70歲以上的族群。

    診斷紀錄寫道，「重要的是，沒有深部靜脈血栓形成，或動脈疾病的證據」，川普的檢測結果也全部在正常範圍內。川普也接受超音波心臟檢查，沒有發現心臟衰竭，也無腎功能損害或全身性疾病的跡象。

    李威特也談到川普手背上出現的瘀傷，巴巴貝拉在診斷書提及，這與頻繁握手和服用阿斯匹靈引起的輕微軟組織刺激有關。診斷最後總結道：「川普總統的健康狀況仍然非常好。」

    慢性靜脈功能不全是指靜脈瓣膜功能不全，導致血液在靜脈內淤積或聚集的一種疾病。每年約有15萬人被診斷出患有此病，且患病風險隨著年齡而增加。其症狀包括小腿或腳踝腫脹、腿部疼痛或抽筋、靜脈曲張或皮膚改變。治療方式可能包括藥物治療，或在後期採用醫療手段。

    川普16日與巴林王儲在白宮橢圓形辦公室會面時，被拍到左腳腫脹。（路透）

    川普16日與巴林王儲在白宮橢圓形辦公室會面時，被拍到左腳腫脹。（路透）

    川普17日在白宮與巴林王儲握手時，化妝品部分遮住了他的右手手背。（路透）

    川普17日在白宮與巴林王儲握手時，化妝品部分遮住了他的右手手背。（路透）

    美國總統川普16日與巴林王儲在白宮橢圓形辦公室會面時，被拍到左腳腫脹。（美聯社）

    美國總統川普16日與巴林王儲在白宮橢圓形辦公室會面時，被拍到左腳腫脹。（美聯社）

    川普的手背上妝引發關注。（美聯社）

    川普的手背上妝引發關注。（美聯社）

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