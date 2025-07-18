英國校車墜坡翻覆釀1死多傷！休假消防員奮力營救學童

英格蘭西南部索麥塞郡1輛校車翻覆，造成1名孩童身亡，另有2名孩童透過直升機緊急送醫。示意圖。（路透資料照）

2025/07/18 08:50

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國警方今天表示，英格蘭西南部索麥塞郡（Somerset）發生嚴重車禍，1輛載著多名學童的巴士翻覆，造成1名孩童身亡，另有多人受重傷。

綜合媒體報導，艾馮-索麥塞郡（Avon and Somerset）警方表示，事故發生時，校車正駛往邁海德中學（Minehead Middle School），車上有60至70人，大多為該校5年級、9至10歲學童。

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艾馮-索麥塞郡警察局長埃丁頓（Mark Edgington）告訴媒體，其中1名孩童當場身亡，並有多人重傷，包含由直升機送醫急救的2名孩童。

未受傷或受輕傷的乘客被安置在事故地點旁的1家酒吧，目前正將他們接回邁海德中學。

德文-索麥塞郡（Devon and Somerset）消防局長艾里斯（Gavin Ellis）則表示，巴士從堤上公路衝下，高度約6公尺，隨後翻覆在地。

巴士失控駛離公路時，1名休假中的消防員正巧乘車跟隨在後，並在救援隊伍抵達前早一步展開營救工作。艾里斯說：「我很感謝事故發生時，巴士後方車輛的那位休假消防員。他立即採取行動，從車裡拯救傷員。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，這起事故「令人心碎」。

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