德英簽署國防合作條約 就核保護傘議題對話

英國首相施凱爾（左）與德國總理梅爾茨（右）17日在倫敦簽署一項具有里程碑意義的友好條約，承諾加強防務合作。柏林也希望未來能夠納入倫敦的核子保護傘。（彭博）

2025/07/18 00:23

〔國際新聞中心／綜合報導〕英國首相施凱爾（Keir Starmer）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）17日簽署一項具有里程碑意義的友好條約，承諾加強防務合作。柏林也希望未來能夠納入倫敦的核子保護傘。

歐洲各國正努力在美國總統川普的「美國優先」政策下，防範俄羅斯對烏克蘭及自身構成的威脅。今年5月上任後首次正式訪問英國的梅爾茨表示，「這是德英關係上的歷史性一天」，「我們希望在英國脫歐後能更緊密地合作。我們早就應該簽署這樣的條約了。」

請繼續往下閱讀...

這項條約是英德2國去年10月簽署的防務協議的延伸，涵蓋國防、移民與科技等領域。英德是歐洲對烏克蘭提供援助最主要的國家，承諾在俄國日益增長的威脅下深化合作。

條約包括一項承諾：「若其中一方遭到武裝攻擊，另一方將提供包括軍事手段在內的協助」。

不過，由於英德均為北大西洋公約組織（NATO）成員，已NATO共同防禦條款約束，這項承諾在實務上的具體影響仍不明確。

施凱爾表示，這項在倫敦維多利亞與亞伯特博物館（V&A Museum）簽署的條約，「代表我們合作意圖與雄心的宣示，期盼雙方能更緊密地共事。」

這項英德條約緊接在法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）上週進行國是訪問期間，法英2國首次承諾協調核嚇阻力量的協議之後。德國雖未擁有核武，但條約提及，兩國將就「共同關切的防務議題……包括核議題」維持密切對話。

然而，倫敦並未針對是否願意提供核保護給非核國家明確表態，加上英國核戰略高度依賴美國，使相關合作前景充滿不確定性。

條約強調「對歐洲-大西洋區域安全的共同承諾，並以歐洲強化貢獻為基礎」，此舉也被視為針對川普的呼籲。川普要求北約歐洲成員大幅提高軍費支出。德英2國已承諾，未來幾年將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5％。

雙方宣布，為烏克蘭製造無人機的德國國防新創公司「Stark」，將在英國設廠。雙方也將達成協議，聯合生產包括「拳師犬」（Boxer）裝甲車與「颱風」（Typhoon）戰鬥機等軍備，並在未來10年內共同開發射程達2000公里的長程精準打擊飛彈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法