差點變恐攻武器！喬治亞破獲「核彈級鈾」黑市交易案

如圖所示的鈾樣本，其放射性若遭武器化，可能導致大規模傷亡。喬治亞日前成功攔截一起價值300萬美元的黑市鈾交易，再度凸顯核擴散風險未除。（路透資料照）

2025/07/17 18:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞安全部門17日宣布，已在西部港市巴統（Batumi）逮捕兩名涉嫌試圖非法販售武器級鈾元素的男子，所攜帶的核物質具有製造爆炸裝置與發動恐怖攻擊的潛在威脅。此案再次凸顯前蘇聯地區散落放射性材料的安全風險。

根據法新社報導，遭拘捕的分別是一名喬治亞籍男子與一名外籍人士，當局指出，他們當時正試圖以300萬美元（約新台幣8829萬元）價格兜售一批含有高放射性的鈾材料。國家安全局表示，這批核物質具有「發出阿爾發與伽瑪輻射」的特性，若遭武器化，將可導致大規模傷亡。

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喬治亞情報部門指出，本次行動由反情報與特種部隊主導，成功在犯罪陰謀初期即加以偵破與制止，避免潛在的重大災難發生。兩名嫌犯目前遭控「非法處置核材料」，最高可面臨10年有期徒刑。

儘管國際間對核武器的擴散控制日益嚴格，但自蘇聯解體以來，部分前加盟共和國遺留的放射性材料，長期以來成為恐怖組織覬覦的目標。喬治亞與鄰國亞美尼亞（Armenia）皆曾多次查獲意圖走私或販售鈾元素的案件。

過去10年間，喬治亞已通報多起涉及鈾-235或鈽等高危放射性物質的非法交易事件。專家指出，部分舊核設施保安鬆散，加上腐敗與邊境管理漏洞，使該地區成為所謂「核黑市」的高風險地帶。

此案雖成功阻止，但也突顯出放射性材料仍有落入不法分子之手的可能。國際原子能總署（IAEA）長期呼籲加強前蘇聯地區的核材料監管與追蹤機制，以避免類似事件升高全球核恐怖主義風險。

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