為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    差點變恐攻武器！喬治亞破獲「核彈級鈾」黑市交易案

    如圖所示的鈾樣本，其放射性若遭武器化，可能導致大規模傷亡。喬治亞日前成功攔截一起價值300萬美元的黑市鈾交易，再度凸顯核擴散風險未除。（路透資料照）

    如圖所示的鈾樣本，其放射性若遭武器化，可能導致大規模傷亡。喬治亞日前成功攔截一起價值300萬美元的黑市鈾交易，再度凸顯核擴散風險未除。（路透資料照）

    2025/07/17 18:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯南方鄰國喬治亞安全部門17日宣布，已在西部港市巴統（Batumi）逮捕兩名涉嫌試圖非法販售武器級鈾元素的男子，所攜帶的核物質具有製造爆炸裝置與發動恐怖攻擊的潛在威脅。此案再次凸顯前蘇聯地區散落放射性材料的安全風險。

    根據法新社報導，遭拘捕的分別是一名喬治亞籍男子與一名外籍人士，當局指出，他們當時正試圖以300萬美元（約新台幣8829萬元）價格兜售一批含有高放射性的鈾材料。國家安全局表示，這批核物質具有「發出阿爾發與伽瑪輻射」的特性，若遭武器化，將可導致大規模傷亡。

    喬治亞情報部門指出，本次行動由反情報與特種部隊主導，成功在犯罪陰謀初期即加以偵破與制止，避免潛在的重大災難發生。兩名嫌犯目前遭控「非法處置核材料」，最高可面臨10年有期徒刑。

    儘管國際間對核武器的擴散控制日益嚴格，但自蘇聯解體以來，部分前加盟共和國遺留的放射性材料，長期以來成為恐怖組織覬覦的目標。喬治亞與鄰國亞美尼亞（Armenia）皆曾多次查獲意圖走私或販售鈾元素的案件。

    過去10年間，喬治亞已通報多起涉及鈾-235或鈽等高危放射性物質的非法交易事件。專家指出，部分舊核設施保安鬆散，加上腐敗與邊境管理漏洞，使該地區成為所謂「核黑市」的高風險地帶。

    此案雖成功阻止，但也突顯出放射性材料仍有落入不法分子之手的可能。國際原子能總署（IAEA）長期呼籲加強前蘇聯地區的核材料監管與追蹤機制，以避免類似事件升高全球核恐怖主義風險。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播