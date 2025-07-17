親巴勒斯坦殺害2名以美官員 黎巴嫩武裝份子監禁40年獲釋

法國巴黎上訴法院下令釋放親巴勒斯坦黎巴嫩武裝份子阿卜杜拉。圖為他1986年接受審判。（法新社）

2025/07/17 17:23

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕法國巴黎上訴法院今（17）日下令釋放親巴勒斯坦黎巴嫩武裝份子阿卜杜拉（Georges Ibrahim Abdallah），他因1982年殺害2名外國官員而被判處40年監禁。

根據《法新社》報導，74歲的阿卜杜拉1987年因參與謀殺美國軍事武官雷（Charles Robert Ray）和以色列外交官巴爾西曼托夫（Yacov Barsimantov）而被判處終身監禁。巴黎上訴法院下令，25日將他從法國南部一所監獄釋放，條件是離開法國領土且永遠不得返回。

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阿卜杜拉是法國服刑時間最長囚犯之一，因為大多數終身監禁囚犯在服刑不到30年後就會被釋放；美國做為此案民事當事方，持反對態度，黎巴嫩當局則一再堅持阿卜杜拉應該被釋放。

法國法院去年11月就下令，阿布杜拉有條件獲釋，但法國反恐檢察官認為阿卜杜拉政治觀點並未改變、提起上訴，最終該判決被中止。

對於自己被視為罪犯一事，阿卜杜拉始終堅稱，他是為巴勒斯坦人權利而戰的鬥士，而不是罪犯。

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